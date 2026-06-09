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Nintendo подтвердила ремейк легендарной The Legend of Zelda: Ocarina of Time эксклюзивно для Switch 2

Вслед за недавними слухами японский издатель и разработчик Nintendo представил ремейк легендарного приключенческого экшена The Legend of Zelda: Ocarina of Time эксклюзивно для Nintendo Switch 2.

Источник изображения: Nintendo

Источник изображения: Nintendo

Продемонстрированный в рамках июньского выпуска передачи Nintendo Direct полутораминутный трейлер (прикреплён ниже) не содержит ни одного кадра игрового процесса, но обещает релиз в 2026 году.

Подробностями анонс не изобиловал: «Классика Nintendo 64 возвращается для нового поколения в 2026 году. Перерождённая эксклюзивно для Nintendo Switch 2». Деталями обещают поделиться ближе к выходу.

По сюжету воин Линк должен помешать главному врагу королевства Хайрул и принцессы Зельды — королю пустыни Ганондорфу — заполучить реликвию Трифорс. Для этого герой отправляется в путешествие во времени.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time вышла в 1998 году на Nintendo 64 и считается самой высокооценённой игрой всех времён и народов (рейтинг 99 % на Metacritic). В 2011-м Nintendo уже делала ремейк «Окарины», но для портативной 3DS.

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Теги: the legend of zelda: ocarina of time, nintendo, приключенческий экшен, nintendo direct
the legend of zelda: ocarina of time, nintendo, приключенческий экшен, nintendo direct
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