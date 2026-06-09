В AMD предсказали, что цены на DDR5 вернутся в норму только через два года

Тайваньское издание 4Gamers взяло интервью у Дэвида Макафи (David McAfee), генерального менеджера подразделений Radeon и Ryzen в AMD, во время выставки Computex 2026. Обсуждение касалось текущего дефицита памяти, цен на DDR5 и долгосрочного планирования компании её потребительских платформ.

Макафи заявил, что объёмы производства памяти DDR4 сокращались в течение последних одного-двух лет, в то время как большинство производителей памяти уже вложили значительные средства в производство DDR5. Текущий рост цен на DDR5 связан с сохраняющимся высоким спросом на чипы памяти со стороны рынка искусственного интеллекта, который продолжает поглощать значительную часть предложения.

Память DDR5 по-прежнему остаётся дорогой, но ожидается, что цены будут постепенно снижаться и вернутся к нормальному уровню примерно через два года, считает Макафи. Он отметил, что Samsung и Micron расширяют производственные мощности, а китайская компания CXMT также наращивает выпуск DDR5. Однако это не означает, что цены быстро упадут. Рынок памяти имеет долгую историю циклов спроса и предложения, но ожидается, что на этот раз восстановление займёт больше времени.

В том же интервью затрагивались вопросы о планах AMD в отношении платформы AM5. По словам Макафи, стратегия выбора сокета — сложное решение, поскольку изменение количества контактов процессора приводит к увеличению затрат на начальном этапе разработки новой платформы. AMD, как сообщается, оценивает, сможет ли AM5 продолжать поддерживать будущие стандарты, такие как память DDR6 и PCIe 6.0, прежде чем принимать решение о необходимости смены сокета.

В рамках прошедшей выставки Computex 2026 AMD сообщила о продлении поддержки платформы AM5 до 2029 года. До этого AMD также официально заявляла: «Платформа AM5 создана для долгой службы, с поддержкой до 2027 года и далее». Компания пока не анонсировала платформу AM6. На данный момент AM5 остается основной платформой для настольных процессоров Ryzen 7000, Ryzen 8000G, Ryzen 9000 и будущих процессоров Ryzen.