Сегодня 11 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости комментарии последних событий В AMD предсказали, что цены на DDR5 верн...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

В AMD предсказали, что цены на DDR5 вернутся в норму только через два года

Тайваньское издание 4Gamers взяло интервью у Дэвида Макафи (David McAfee), генерального менеджера подразделений Radeon и Ryzen в AMD, во время выставки Computex 2026. Обсуждение касалось текущего дефицита памяти, цен на DDR5 и долгосрочного планирования компании её потребительских платформ.

Источник изображения: 4Gamers

Источник изображения: 4Gamers

Макафи заявил, что объёмы производства памяти DDR4 сокращались в течение последних одного-двух лет, в то время как большинство производителей памяти уже вложили значительные средства в производство DDR5. Текущий рост цен на DDR5 связан с сохраняющимся высоким спросом на чипы памяти со стороны рынка искусственного интеллекта, который продолжает поглощать значительную часть предложения.

Память DDR5 по-прежнему остаётся дорогой, но ожидается, что цены будут постепенно снижаться и вернутся к нормальному уровню примерно через два года, считает Макафи. Он отметил, что Samsung и Micron расширяют производственные мощности, а китайская компания CXMT также наращивает выпуск DDR5. Однако это не означает, что цены быстро упадут. Рынок памяти имеет долгую историю циклов спроса и предложения, но ожидается, что на этот раз восстановление займёт больше времени.

В том же интервью затрагивались вопросы о планах AMD в отношении платформы AM5. По словам Макафи, стратегия выбора сокета — сложное решение, поскольку изменение количества контактов процессора приводит к увеличению затрат на начальном этапе разработки новой платформы. AMD, как сообщается, оценивает, сможет ли AM5 продолжать поддерживать будущие стандарты, такие как память DDR6 и PCIe 6.0, прежде чем принимать решение о необходимости смены сокета.

В рамках прошедшей выставки Computex 2026 AMD сообщила о продлении поддержки платформы AM5 до 2029 года. До этого AMD также официально заявляла: «Платформа AM5 создана для долгой службы, с поддержкой до 2027 года и далее». Компания пока не анонсировала платформу AM6. На данный момент AM5 остается основной платформой для настольных процессоров Ryzen 7000, Ryzen 8000G, Ryzen 9000 и будущих процессоров Ryzen.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Manli анонсировала новые видеокарты GeForce RTX 3060 и RTX 3050
Со следующего месяца Lenovo поднимет цены на ПК — второй раз с начала года
Новый рекорд разгона памяти DDR5-13556 был достигнут на выставке Computex 2026
AMD продлила жизнь AM5 до 2029 года и представила самый доступный X3D-восьмиядерник для платформы — Ryzen 7 7700X3D
AMD отметила десятилетие платформы AM4 и пообещала продолжить традицию в AM5
Акции азиатских ИТ-компаний вернулись к росту после вчерашнего спада
Теги: amd, ddr5, дефицит, чипы памяти
amd, ddr5, дефицит, чипы памяти
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
После долгих лет безуспешной борьбы с мошенниками Valve перестанет продавать физические подарочные карты Steam
Windows 11 получила крупное обновление, которое действительно ускорило ОС
Xiaomi получила разрешение на выпуск «электромобилей с расширителем запаса хода» в виде ДВС
В США запустили первое производство керосина из атмосферного CO2 — о цене лучше не спрашивать
Успевший поработать в xAI, OpenAI и Google Игорь Бабушкин основал собственный ИИ-стартап
Ролевой боевик Valor Mortis от создателей Ghostrunner не выйдет в один день с Control Resonant — объявлена новая дата релиза 28 мин.
«Абеляр, запускай игру»: для Warhammer 40,000: Rogue Trader вышло сюжетное дополнение «Неисчислимый музеон» и крупное обновление 1.6 2 ч.
«Некоторое количество перемещений рабочих мест»: Anthropic разработала план на случай, если ИИ оставит людей без работы 2 ч.
Gears of War: E-Day станет самой продолжительной игрой серии от The Coalition — новые подробности консольного эксклюзива Xbox 3 ч.
Антивирусное импортозамещение сработало: в России почти перестали пользоваться иностранным защитным ПО 3 ч.
Deezer выпустил детектор ИИ-музыки для других стримингов 4 ч.
Амбициозный авиасимулятор «Корея. Серия Ил-2» опоздает на вылет — новый трейлер и дата полноценного релиза 4 ч.
Anthropic извинилась за непрозрачность в вопросах безопасности Claude Fable 5 4 ч.
ИИ-агент OpenClaw провалил тесты на фишинговые атаки 5 ч.
Google представила очень быструю открытую ИИ-модель DiffusionGemma, которая принципиально отличается от других 5 ч.
Google начала переговоры с Samsung о производстве части ИИ-чипа TPU следующего поколения 2 ч.
Huawei готовится вскоре повысить цены на свои устройства 3 ч.
Meta хочет зарабатывать больше денег не на рекламе, но у неё плохо получается 3 ч.
Инстансы Amazon EC2 M9g и M9gd на базе Graviton5 уже доступны в ряде регионов 4 ч.
Развитие ЦОД может столкнуться с «энергетической стеной» к 2030 году 4 ч.
Meta и Reliance Industries расширят партнёрство, построив ИИ-совместимый ЦОД в Индии 4 ч.
Потребление воды ИИ вырастет до 2,27 млрд кубометров к 2030 году — в основном из-за роста энергопотребления 4 ч.
«Мегафон» запустил магистральную линию на базе компактных 400G‑трансиверов российского производства 5 ч.
Vertiv представила серверную стойку Rack Extreme, которая выдержит более 2000 кг оборудования 7 ч.
Телевизор TCL 75C7L: большой экран, SQD-Mini LED, высокая яркость и ничего лишнего 8 ч.