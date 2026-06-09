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Anthropic представила Claude Fable 5 — «безопасную версию» той самой нашумевшей Mythos

В начале месяца Anthropic расширила доступность своей самой мощной ИИ-модели Claude Mythos, которая позволяет эффективно искать уязвимости в информационной инфраструктуре, для 150 организаций из 15 стран. Теперь же компания выпустила Claude Fable 5 — более «безопасную» версию Mythos, ориентированную на потребительский рынок.

Источник изображений: Anthropic

Источник изображений: Anthropic

В Fable 5 разработчики сохранили высокую производительность в области генерации программного кода и рассуждений, но ввели ряд строгих ограничений для обеспечения должного уровня кибербезопасности. Anthropic опасалась, что Mythos может использоваться хакерами для поиска уязвимостей и проведения атак на критическую инфраструктуру. Поэтому в Fable 5 имеются ограничения. В случаях, когда чат-боту будут задаваться вопросы, например, связанные с кибербезопасностью, биологией или химией, ответы будут генерироваться менее продвинутой моделью Claude Opus 4.8. По данным Anthropic, необходимость переключения на Claude Opus 4.8 возникает сравнительно редко: более 95 % пользовательских сессий обрабатываются непосредственно Fable 5 без задействования резервной модели.

Аналитическая компания Hex сообщила, что Fable стала первой моделью, которая получила 90% в их основном бенчмарке для сложных и длительных аналитических задач, продемонстрировав сильное суждение в самых сложных вопросах. Платформа Base44 отметила, что модель превосходно справляется с вызовом инструментов и лучше других пишет полноценные приложения с одной попытки. Платформа Genspark заявила, что Fable превзошла все остальные алгоритмы в их тестах, показав значительно лучшие результаты в дизайне пользовательских интерфейсов и программировании игр.

Fable 5 будет доступна через Claude API и корпоративные тарифные планы, в рамках которых взимается плата за количество использованных токенов. До 22 июня алгоритм включён в тарифы Pro, Max, Team и Enterprise без дополнительной платы. После этого Anthropic исключит ИИ-модель из этих тарифов и будет взимать плату в зависимости от количества используемых токенов. Параллельно Anthropic развёртывает новую модель Mythos 5 для организаций, которые уже получили доступ к Mythos ранее. Стоимость использования Fable 5 и Mythos 5 составляет $10 за 1 млн входных токенов и $50 за 1 млн выходных токенов, что вдвое выше стоимости использования Opus 4.8.

Из-за опасений по поводу того, что Mythos может стать оружием в руках киберпреступников, Anthropic подвергла классификаторы модели внутреннему стресс-тестированию с попытками взлома и обхода защитных механизмов перед выпуском Fable 5. В результате разработчиком не удалось выявить вариантов взлома за более чем 1000 часов тестирования. После этого к тестированию подключились внешние организации из числа партнёров Anthropic, но и им не удалось найти универсальных вариантов взлома алгоритма.

Тем не менее нельзя исключать, что хакеры попытаются обойти защитные механизмы Fable 5. Поэтому Anthropic будет требовать от клиентов хранить весь трафик в течение 30 дней, даже если ранее было заключено соглашение, не предусматривающее хранения каких-либо данных. Anthropic пообещала не использовать данные клиентов для обучения ИИ-моделей. В компании заявили, что эти данные могут оказаться полезными для «защиты от сложных и новых атак», а также «для выявления и уменьшения количества ложных срабатываний». Такой подход может создать отраслевой прецедент, при котором доступ к передовым ИИ-моделям будет сопровождаться обязательным требованием по хранению данных под предлогом обеспечения безопасности.

Выпуск Fable 5 состоялся вскоре после того, как Anthropic призвала крупнейшие ИИ-компании согласовать механизмы контроля за развитием наиболее мощных моделей. В компании считают, что прогресс в области ИИ происходит настолько быстро, что в будущем системы могут получить возможность самостоятельно улучшать собственные алгоритмы.

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Теги: claude fable 5, claude mythos, anthropic, искусственный интеллект
claude fable 5, claude mythos, anthropic, искусственный интеллект
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