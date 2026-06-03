Сегодня 04 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Anthropic доверит свой самый опасный ИИ ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Anthropic доверит свой самый опасный ИИ Mythos 150 организациям в 15 странах по всему миру

Количество желающих получить доступ к ИИ-модели Claude Mythos, которая позволяет быстро обнаруживать уязвимости в информационной инфраструктуре, предсказуемо растёт, но разработчики из Anthropic стараются давать этот мощный инструмент только в надёжные руки. Доступ к Mythos вскоре будут в общей сложности иметь 150 организаций из более чем 15 стран.

Источник изображения: Anthropic

Источник изображения: Anthropic

Об этом со ссылкой на заявления Anthropic накануне сообщило издание Financial Times. Так называемый Project Glasswing вскоре охватит более чем 15 стран. Символично, что об этом стартап заявил на следующий день после подачи предварительной заявки на IPO. До сих пор доступ к мощному ИИ-инструменту для поиска уязвимостей в информационной инфраструктуре имели преимущественно компании и организации из США и Великобритании, но теперь география будет существенно расширена.

Изначально после выхода Mythos доступ к ИИ-модели был предоставлен примерно 50 компаниям, главным образом — американским, поскольку создатели были уверены, что её возможности могут быть использованы хакерами для атак на чувствительную инфраструктуру. Теперь получить доступ к Mythos смогут избранные организации из Канады, Австралии и Новой Зеландии. К ним присоединятся Франция, Германия, Италия, Швейцария, Нидерланды, Испания, Бельгия, Швеция, Индия, Япония и Южная Корея. Надо сказать, что чиновники многих из этих стран уже ходатайствовали по поводу предоставления доступа к Mythos, мотивируя это стремлением провести аудит в сфере кибербезопасности. С южнокорейской стороны доступ к Mythos будет предоставлен компаниям Samsung, SK hynix и SK Telecom.

НАТО через свою штаб-квартиру в Брюсселе впервые получит подобный доступ. Европейское агентство Enisa, отвечающее за кибербезопасность, тоже окажется в числе организаций, обладающих доступом к Mythos. По словам представителей Anthropic, новый этап расширения Project Glasswing позволит применять Mythos в новых отраслях экономики, включая энергетику, водоснабжение, здравоохранение, телекоммуникации и выпуск аппаратного обеспечения. По всей видимости, именно важность южнокорейских производителей памяти для мировой инфраструктуры ИИ позволила им получить доступ к Mythos в приоритетном порядке. В число получивших доступ к этой модели имеются и некоммерческие организации. По оценкам Anthropic, многие разработчики ИИ-систем в течение ближайших 12 месяцев обзаведутся моделями такого класса, и если не контролировать их распространение, то кибератаки будут осуществляться значительно чаще, а их последствия будет сложнее предугадать. О своих намерениях расширить доступ к Mythos компания заявила ещё в конце мая.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Anthropic подала заявку на IPO раньше OpenAI
Anthropic подтвердила, что откроет сверхмощную ИИ-модель Claude Mythos для широкой аудитории
ИИ-супермодель Claude Mythos всего за месяц обнаружила свыше 10 тыс. уязвимостей в ПО
Google позволит исключать сайты из ИИ-поиска без потери позиций в выдаче
Microsoft представила Project Solara — ОС на Android для ИИ-агентов, а не людей
ChatGPT набрал миллиард активных пользователей — на это ушло рекордно мало времени
Теги: anthropic, mythos, ии-модель, кибербезопасность, claude
anthropic, mythos, ии-модель, кибербезопасность, claude
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китай без предупреждения запустил ракету «Чанчжэн-12B» — свой аналог Falcon 9
Google выпустила мультимодальную ИИ-модель Gemma 4 12B, которая запустится прямо на ноутбуке
Их делали инженеры, а не маркетологи: Thermal Grizzly представила свои первые вентиляторы для ПК
Wildberries разрабатывает отечественный мессенджер — его уже используют сотрудники
«У потребителей огромный выбор»: глава Valve Гейб Ньюэлл отверг обвинения в монополии Steam
Amazon встроила в поиск ИИ-картинки несуществующих товаров, чтобы помочь найти настоящие 6 ч.
Второе сюжетное дополнение к Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 завершит поддержку игры — трейлер и дата выхода The Flower & The Flame 8 ч.
Цукерберг хочет, чтобы ИИ Meta управлял всем бизнесом пользователей 10 ч.
Meta в европейском суде не смогла избавиться от статуса «привратника» 10 ч.
Колонку Creative превратили в инструмент для взлома ПК — компания уязвимость отрицает и исправлять не будет 10 ч.
Microsoft планирует «вызвать зависимость» пользователей от своего нового ИИ-помощника Scout 11 ч.
Новая игра разработчиков Shovel Knight обеспечила студии светлое будущее — раскрыты продажи Mina the Hollower 11 ч.
Meta, Microsoft, SpaceX и спецслужбы разгромили международную сеть интернет-мошенников 11 ч.
Исследователи создали червя на основе ИИ — он может использовать любую известную компьютерную уязвимость 12 ч.
В один день с Control Resonant выйдет психологический хоррор Silent Hill: Townfall — с туманным островом конца 90-х и видом от первого лица 15 ч.
Новая статья: ИИтоги мая 2026 г.: AI knows best, но это не точно 4 ч.
Wentai представила первый в мире блок питания с сертификатом Cybenetics Diamond — AiBARZA Aldan-D1515 на 1300 Вт 6 ч.
Surface Laptop Ultra получил нестандартно большой порт USB-C — Microsoft не раскрывает, в чём его секрет 6 ч.
Corsair показала прозрачный блок питания HX1000i Shift Crystal 6 ч.
Учёные построили первый в мире кремниевый спинтронный чип для вероятностных ИИ-вычислений 6 ч.
Импортозамещение по-европейски: ЕС запустил большой план по снижению зависимости от США и Китая в чипах, ИИ и облаках 8 ч.
Запущен крупнейший в мире частный лазер — он должен приблизить эпоху термояда 9 ч.
Репортаж со стенда MSI на Computex 2026: материнские платы, уникальные видеокарты, СЖО, корпуса и блоки питания 11 ч.
Intel применила твердотельный кулер Frore AirJet Mini в эталонном 11-мм ноутбуке с Wildcat Lake 11 ч.
Thermaltake показала CAPO X — огромный корпус за $190 для сборки сразу двух игровых ПК 11 ч.