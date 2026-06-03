Anthropic доверит свой самый опасный ИИ Mythos 150 организациям в 15 странах по всему миру

Количество желающих получить доступ к ИИ-модели Claude Mythos, которая позволяет быстро обнаруживать уязвимости в информационной инфраструктуре, предсказуемо растёт, но разработчики из Anthropic стараются давать этот мощный инструмент только в надёжные руки. Доступ к Mythos вскоре будут в общей сложности иметь 150 организаций из более чем 15 стран.

Об этом со ссылкой на заявления Anthropic накануне сообщило издание Financial Times. Так называемый Project Glasswing вскоре охватит более чем 15 стран. Символично, что об этом стартап заявил на следующий день после подачи предварительной заявки на IPO. До сих пор доступ к мощному ИИ-инструменту для поиска уязвимостей в информационной инфраструктуре имели преимущественно компании и организации из США и Великобритании, но теперь география будет существенно расширена.

Изначально после выхода Mythos доступ к ИИ-модели был предоставлен примерно 50 компаниям, главным образом — американским, поскольку создатели были уверены, что её возможности могут быть использованы хакерами для атак на чувствительную инфраструктуру. Теперь получить доступ к Mythos смогут избранные организации из Канады, Австралии и Новой Зеландии. К ним присоединятся Франция, Германия, Италия, Швейцария, Нидерланды, Испания, Бельгия, Швеция, Индия, Япония и Южная Корея. Надо сказать, что чиновники многих из этих стран уже ходатайствовали по поводу предоставления доступа к Mythos, мотивируя это стремлением провести аудит в сфере кибербезопасности. С южнокорейской стороны доступ к Mythos будет предоставлен компаниям Samsung, SK hynix и SK Telecom.

НАТО через свою штаб-квартиру в Брюсселе впервые получит подобный доступ. Европейское агентство Enisa, отвечающее за кибербезопасность, тоже окажется в числе организаций, обладающих доступом к Mythos. По словам представителей Anthropic, новый этап расширения Project Glasswing позволит применять Mythos в новых отраслях экономики, включая энергетику, водоснабжение, здравоохранение, телекоммуникации и выпуск аппаратного обеспечения. По всей видимости, именно важность южнокорейских производителей памяти для мировой инфраструктуры ИИ позволила им получить доступ к Mythos в приоритетном порядке. В число получивших доступ к этой модели имеются и некоммерческие организации. По оценкам Anthropic, многие разработчики ИИ-систем в течение ближайших 12 месяцев обзаведутся моделями такого класса, и если не контролировать их распространение, то кибератаки будут осуществляться значительно чаще, а их последствия будет сложнее предугадать. О своих намерениях расширить доступ к Mythos компания заявила ещё в конце мая.