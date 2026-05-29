Anthropic подтвердила, что откроет сверхмощную ИИ-модель Claude Mythos для широкой аудитории

Anthropic подтвердила, что планирует выпустить модели искусственного интеллекта класса Mythos для широкой публики — компания задержала их выход из-за рисков безопасности для открытого и закрытого ПО.

Anthropic анонсировала Mythos как модель с ограниченным доступом — поработать с ней получили возможность некоторые компании и исследователи в области кибербезопасности. Тогда компания указала на серьёзные угрозы, которые представляет модель, и решила отказаться от публичного выпуска. «Преимущество будет на стороне того, кто сможет извлечь максимальную выгоду из этих инструментов. В краткосрочной перспективе это могут быть злоумышленники, если передовые лаборатории не проявят осторожность с выпуском этих моделей. В долгосрочной перспективе ожидаем, что это будут защитники, которые смогут эффективно направлять ресурсы и использовать эти модели для исправления ошибок до выпуска нового кода», — пояснили в Anthropic.

Сейчас компании, видимо, удалось разработать надёжные механизмы защит от неправомерного использования Mythos — она обещает быть мощнее Opus 4.8 и других доступных на сегодняшний день моделей. Anthropic пообещала познакомить общественность с Mythos в ближайшие недели, но конкретных сроков не привела. «Мы быстро продвигаемся в разработке мер защиты и ожидаем, что в ближайшие недели сможем представить модели класса Mythos всем нашим клиентам», — пообещали в компании, но не уточнили, будет ли это та же версия, которой пользуются избранные эксперты в области кибербезопасности.

Mythos, отметили в Anthropic, демонстрирует значительные улучшения в логике и автономности, намного превосходя актуальную флагманскую модель Claude Opus 4.8. В какой-то момент Mythos-preview появилась на платформе Claude Code, но компания оперативно её убрала из общего доступа.