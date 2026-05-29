Сегодня 29 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Anthropic подтвердила, что откроет сверх...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Anthropic подтвердила, что откроет сверхмощную ИИ-модель Claude Mythos для широкой аудитории

Anthropic подтвердила, что планирует выпустить модели искусственного интеллекта класса Mythos для широкой публики — компания задержала их выход из-за рисков безопасности для открытого и закрытого ПО.

Источник изображения: anthropic.com

Источник изображения: anthropic.com

Anthropic анонсировала Mythos как модель с ограниченным доступом — поработать с ней получили возможность некоторые компании и исследователи в области кибербезопасности. Тогда компания указала на серьёзные угрозы, которые представляет модель, и решила отказаться от публичного выпуска. «Преимущество будет на стороне того, кто сможет извлечь максимальную выгоду из этих инструментов. В краткосрочной перспективе это могут быть злоумышленники, если передовые лаборатории не проявят осторожность с выпуском этих моделей. В долгосрочной перспективе ожидаем, что это будут защитники, которые смогут эффективно направлять ресурсы и использовать эти модели для исправления ошибок до выпуска нового кода», — пояснили в Anthropic.

Сейчас компании, видимо, удалось разработать надёжные механизмы защит от неправомерного использования Mythos — она обещает быть мощнее Opus 4.8 и других доступных на сегодняшний день моделей. Anthropic пообещала познакомить общественность с Mythos в ближайшие недели, но конкретных сроков не привела. «Мы быстро продвигаемся в разработке мер защиты и ожидаем, что в ближайшие недели сможем представить модели класса Mythos всем нашим клиентам», — пообещали в компании, но не уточнили, будет ли это та же версия, которой пользуются избранные эксперты в области кибербезопасности.

Mythos, отметили в Anthropic, демонстрирует значительные улучшения в логике и автономности, намного превосходя актуальную флагманскую модель Claude Opus 4.8. В какой-то момент Mythos-preview появилась на платформе Claude Code, но компания оперативно её убрала из общего доступа.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
ИИ-супермодель Claude Mythos всего за месяц обнаружила свыше 10 тыс. уязвимостей в ПО
«Настоящий шаг вперёд»: Cloudflare сравнила Anthropic Mythos с опытным исследователем
Google ответила на Claude Mythos — представлен ИИ-агент CodeMender для автоматического поиска и исправления дыр в ПО
ИИ охотно верит в ложь, а затем упорно отказывается разубеждаться, показало исследование
Anthropic выпустила ИИ-модель Claude Opus 4.8 — она не пытается скрыть свою некомпетентность в вопросах, в которых не разбирается
Bloomberg раскрыл новый облик Siri в iOS 27 — она поселится в Dynamic Island
Теги: anthropic, mythos, ии
anthropic, mythos, ии
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Роскомнадзор усилил блокировку Telegram, взявшись за MTProto-прокси
YouTube начал ограничивать доступ к видео и трансляциям для пользователей с VPN
После провального дебюта Ferrari Luce глава Lamborghini убедился в правильности ставки на гибриды
Один из крупных производителей серверов для Nvidia заявил, что дефицитом памяти проблемы отрасли не ограничатся
Флагманские смартфоны Xiaomi 17T и 17T Pro дебютировали в России — раскрыты цены
«Если бы у Zelda, Castlevania и Dark Souls родился ребёнок»: олдскульный экшен Mina the Hollower стартовал в Steam с «очень положительными» отзывами 44 мин.
CD Projekt объяснила, почему не стоит ждать дополнений к The Witcher 4 49 мин.
Anthropic подтвердила, что откроет сверхмощную ИИ-модель Claude Mythos для широкой аудитории 2 ч.
Люди теряют интернет: всемирную паутину всё больше перестраивают под ИИ 2 ч.
Руководство Amazon запретило сотрудникам использовать ИИ только ради показухи 2 ч.
ИИ охотно верит в ложь, а затем упорно отказывается разубеждаться, показало исследование 2 ч.
Продажи The Witcher 3: Wild Hunt превысили 65 миллионов, а команды The Witcher 4 и Cyberpunk 2 продолжают расти 3 ч.
Шпионский боевик 007 First Light от создателей Hitman уже стал хитом — полтора миллиона проданных копий за первый день 4 ч.
Google защитила Chrome от кражи файлов cookie, но только в Windows 5 ч.
Anthropic выпустила ИИ-модель Claude Opus 4.8 — она не пытается скрыть свою некомпетентность в вопросах, в которых не разбирается 6 ч.
Инвестиция в светлое будущее: Nvidia накачивает разработчиков фотоники миллиардами долларов 2 ч.
Curator нейтрализовал несколько атак на маркетплейс цифровых товаров YooMarket 2 ч.
5G заработает в крупных городах России уже летом, но без резкого роста скорости 2 ч.
Учёные обнаружили чёрную дыру, которая нарушает законы астрофизики 2 ч.
SpaceX поумерила аппетиты: оценка компании перед IPO снижена до $1,8 трлн 2 ч.
Обделённые сотрудники Samsung оспорят в суде огромные премии для чипмейкеров 3 ч.
Игровой смартфон Infinix GT 50 Pro — для киберспортсменов и просто любителей игр 3 ч.
Cisco: агентный ИИ трансформирует структуру интернет-коммуникаций, а через 10 лет на него придётся четверть трафика 3 ч.
Свежую партию Valve Steam Deck распродали за сутки, несмотря на взлетевшие цен 4 ч.
Поставщик оборудования для выпуска чипов Applied Materials признался, что удвоит производственные мощности, но этого всё равно не хватит 4 ч.