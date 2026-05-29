Anthropic выпустила ИИ-модель Claude Opus 4.8 — она не пытается скрыть свою некомпетентность в вопросах, в которых не разбирается

Компания Anthropic выпустила Opus 4.8 — новейшую версию своей самой продвинутой публичной модели. Вместе с ней разработчики представили функцию Dynamic Workflows, которая позволит Opus и другим моделям управлять сложными задачами, распределёнными между сотнями параллельных субагентов. Об этом сообщил TechCrunch.

Opus 4.8 появилась через 41 день после релиза Opus 4.7, что оказалось значительно быстрее обычного цикла обновлений Anthropic (предыдущие модели Sonnet и Haiku выходили с интервалом в три и семь месяцев соответственно). Ускоренный выпуск, как предполагается, связан с прохладным приёмом Opus 4.7, которую некоторые пользователи сочли разочаровывающей. За тот же период конкуренты в лице OpenAI с моделью Codex и Google с Gemini Flash также представили значительные обновления, усиливая давление на Anthropic.

Ключевым улучшением Opus 4.8 стала работа с некорректными или неопределёнными данными. Первые тестировщики обнаружили, что новая модель «чаще сообщает о неуверенности в результатах своей работы и реже делает необоснованные заявления». Эффективность модели подтвердили и в инвестиционной компании Bridgewater Associates. По словам представителей, главное отличие обновлённой версии заключается в том, что нейросеть активно указывает на проблемы во входных и выходных данных, которые другие алгоритмы обычно не замечают, вынуждая пользователей самостоятельно искать ошибки.

Вместе с новой моделью Anthropic запустила функцию Dynamic Workflows в формате исследовательского превью. Система предназначена для того, чтобы крупные модели (например, Opus) управляли сложными задачами через сотни параллельных субагентов. Как поясняют в компании, благодаря этому нововведению, связка из Claude Code и модели Opus 4.8 сможет «выполнять миграцию сотен тысяч строк кода от этапа запуска до слияния, опираясь на существующий набор тестов в качестве ограничителя».

Одновременно разработчики продолжают подготовку к полноценному запуску модели Mythos, ранний доступ к которой в прошлом месяце вызвал опасения в использовании её киберпреступниками. В Anthropic подчеркнули, что активно решают вопросы защиты Mythos и ожидают внедрения моделей класса Mythos для всех клиентов уже в ближайшие недели.