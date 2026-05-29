Anthropic выпустила ИИ-модель Claude Opus 4.8 — она не пытается скрыть свою некомпетентность в вопросах, в которых не разбирается

Компания Anthropic выпустила Opus 4.8 — новейшую версию своей самой продвинутой публичной модели. Вместе с ней разработчики представили функцию Dynamic Workflows, которая позволит Opus и другим моделям управлять сложными задачами, распределёнными между сотнями параллельных субагентов. Об этом сообщил TechCrunch.

Источник изображения: Anthropic

Opus 4.8 появилась через 41 день после релиза Opus 4.7, что оказалось значительно быстрее обычного цикла обновлений Anthropic (предыдущие модели Sonnet и Haiku выходили с интервалом в три и семь месяцев соответственно). Ускоренный выпуск, как предполагается, связан с прохладным приёмом Opus 4.7, которую некоторые пользователи сочли разочаровывающей. За тот же период конкуренты в лице OpenAI с моделью Codex и Google с Gemini Flash также представили значительные обновления, усиливая давление на Anthropic.

Ключевым улучшением Opus 4.8 стала работа с некорректными или неопределёнными данными. Первые тестировщики обнаружили, что новая модель «чаще сообщает о неуверенности в результатах своей работы и реже делает необоснованные заявления». Эффективность модели подтвердили и в инвестиционной компании Bridgewater Associates. По словам представителей, главное отличие обновлённой версии заключается в том, что нейросеть активно указывает на проблемы во входных и выходных данных, которые другие алгоритмы обычно не замечают, вынуждая пользователей самостоятельно искать ошибки.

Вместе с новой моделью Anthropic запустила функцию Dynamic Workflows в формате исследовательского превью. Система предназначена для того, чтобы крупные модели (например, Opus) управляли сложными задачами через сотни параллельных субагентов. Как поясняют в компании, благодаря этому нововведению, связка из Claude Code и модели Opus 4.8 сможет «выполнять миграцию сотен тысяч строк кода от этапа запуска до слияния, опираясь на существующий набор тестов в качестве ограничителя».

Одновременно разработчики продолжают подготовку к полноценному запуску модели Mythos, ранний доступ к которой в прошлом месяце вызвал опасения в использовании её киберпреступниками. В Anthropic подчеркнули, что активно решают вопросы защиты Mythos и ожидают внедрения моделей класса Mythos для всех клиентов уже в ближайшие недели.

Теги: anthropic, ии-сервис, ии-модель, claude opus, claude
