Anthropic открыла ограниченный доступ к модели Claude Mythos Preview — она автономно ищет дыры в ПО, и уже нашла тысячи уязвимостей

Компания Anthropic открыла ограниченный доступ к своей новой ИИ-модели Mythos, предназначенной для поиска критических уязвимостей и отражения киберугроз. Инструмент будет доступен лишь избранным корпорациям, поскольку его навыки взлома систем признаны слишком опасными для публичного выпуска.

По сообщению The Wall Street Journal, предварительную версию нейросети получат около 50 компаний и организаций, поддерживающих критически важную ИТ-инфраструктуру, среди которых Amazon, Apple, Google и Linux Foundation. По словам руководителя подразделения Frontier Red Team в Anthropic Логана Грэма (Logan Graham), ИИ-модель Mythos продемонстрировала настолько высокие способности в поиске и эксплуатации программных ошибок, что разработчики в настоящее время не планируют открывать её для широкой аудитории.

Эксперты по кибербезопасности всё больше обеспокоены тем, что искусственный интеллект стремительно сокращает окно времени между обнаружением уязвимости и созданием рабочего программного обеспечения для ее эксплуатации. В конце прошлого года исследователи из Стэнфордского университета выяснили, что нейросети ищут и используют баги в реальных сетях почти так же эффективно, как и люди-специалисты. Наглядным примером стала предыдущая модель Anthropic, Claude Opus 4.6, которая в начале этого года всего за две недели нашла в браузере Firefox больше критических уязвимостей, чем обычно выявляется во всём мире за два месяца.

Новая модель Mythos оказалась примерно в 10 раз эффективнее предыдущих ИИ-систем при расчёте стоимости обнаружения одного бага. Несмотря на то, что Anthropic пока не собирается выпускать свой продукт в открытый доступ, Логан Грэм уверен, что в ближайшие несколько лет аналогичные хакерские возможности появятся и у других нейросетей. В связи с этим эксперт призывает ИТ-сообщество уже сейчас готовиться к реалиям, в которых задержка между обнаружением программной уязвимости и её применением в атаке будет сведена к нулю.

Материалы по теме
Япония собралась стать раем для ИИ-разработчиков и ослабила запреты по персональным данным
OpenAI, Anthropic и Google объединились для борьбы с копированием ИИ-моделей китайцами
Британцы пытаются «заманить» к себе Anthropic после конфликта с Пентагоном
Anthropic ввела дополнительную плату за подключение OpenClaw к Claude
Cloudflare ускорила переход на постквантовую криптографию из-за роста угроз
Microsoft уже выпустила больше 80 различных Copilot — вся экосистема может включать более 100 продуктов
Теги: anthropic, mythos, ии, кибербезопасность
Google выпустила приложение, которое превращает речь в текст без интернета и подписок
Intel объединилась с SpaceX, xAI и Tesla для создания мощнейшего производства чипов TeraFab
Илон Маск будет требовать в суде отставки главы OpenAI Сэма Альтмана и президента компании Грега Брокмана
Anthropic открыла ограниченный доступ к модели Claude Mythos Preview — она автономно ищет дыры в ПО, и уже нашла тысячи уязвимостей
«Мод моей мечты»: энтузиаст показал, как трассировка пути преображает классическую Dark Souls
Ограничения в Telegram и WhatsApp вернули россиян к сотовым звонкам — рост в шесть раз 27 мин.
Япония собралась стать раем для ИИ-разработчиков и ослабила запреты по персональным данным 31 мин.
YouTube начал показывать на телевизорах 90-секундную рекламу, которую нельзя пропустить 33 мин.
Новый трейлер раскрыл дату выхода Call of the Elder Gods — лавкрафтианской головоломки по мотивам «Тени из безвременья» 49 мин.
«Лучший босс, что я видел»: фанатов Diablo IV впечатлили 12 минут геймплея аддона Lord of Hatred 2 ч.
Исследователи подсчитали количество ложных ответов в Google ИИ-обзорах 4 ч.
Anthropic объединилась с Google, Apple и другими для борьбы с киберугрозами от передового ИИ 6 ч.
Cloudflare ускорила переход на постквантовую криптографию из-за роста угроз 13 ч.
Starfield вышла на PS5, получила второй сюжетный аддон и бесплатное обновление с бесшовными космическими путешествиями 13 ч.
CD Projekt Red раскрыла подробности улучшений Cyberpunk 2077 для PS5 Pro — обновление выйдет уже завтра 15 ч.
«Призрачный шёпот»: США испытали квантовую технологию поиска людей по сердцебиению на большом расстоянии 6 мин.
Sandisk представила SD-карту памяти Extreme Pro UHS-II на 2 Тбайт за $2000 13 мин.
После смещения фокуса на ИИ-агентов выручка Perplexity подскочила на 50 % 34 мин.
Supermicro начала собственное расследование контрабанды чипов Nvidia в Китай 2 ч.
Корабль Orion совершил первое включение двигателя после облёта Луны и взял курс домой 2 ч.
Стране нужен FP64: AMD пообещала повысить HPC-производительность ускорителей Instinct MI430X 2 ч.
Глава Google дал понять, что компания открыта к инвестициям в новые стартапы 3 ч.
Anthropic переманила ключевого специалиста у Microsoft на должность главы отдела инфраструктуры 7 ч.
Гарнитура Galaxy XR научилась превращать плоские 2D-приложения в 3D 7 ч.
Проблемы не помешают складному Apple iPhone выйти на рынок в сентябре, как утверждает Bloomberg 7 ч.