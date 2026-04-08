Anthropic открыла ограниченный доступ к модели Claude Mythos Preview — она автономно ищет дыры в ПО, и уже нашла тысячи уязвимостей

Компания Anthropic открыла ограниченный доступ к своей новой ИИ-модели Mythos, предназначенной для поиска критических уязвимостей и отражения киберугроз. Инструмент будет доступен лишь избранным корпорациям, поскольку его навыки взлома систем признаны слишком опасными для публичного выпуска.
По сообщению The Wall Street Journal, предварительную версию нейросети получат около 50 компаний и организаций, поддерживающих критически важную ИТ-инфраструктуру, среди которых Amazon, Apple, Google и Linux Foundation. По словам руководителя подразделения Frontier Red Team в Anthropic Логана Грэма (Logan Graham), ИИ-модель Mythos продемонстрировала настолько высокие способности в поиске и эксплуатации программных ошибок, что разработчики в настоящее время не планируют открывать её для широкой аудитории.
Эксперты по кибербезопасности всё больше обеспокоены тем, что искусственный интеллект стремительно сокращает окно времени между обнаружением уязвимости и созданием рабочего программного обеспечения для ее эксплуатации. В конце прошлого года исследователи из Стэнфордского университета выяснили, что нейросети ищут и используют баги в реальных сетях почти так же эффективно, как и люди-специалисты. Наглядным примером стала предыдущая модель Anthropic, Claude Opus 4.6, которая в начале этого года всего за две недели нашла в браузере Firefox больше критических уязвимостей, чем обычно выявляется во всём мире за два месяца.
Новая модель Mythos оказалась примерно в 10 раз эффективнее предыдущих ИИ-систем при расчёте стоимости обнаружения одного бага. Несмотря на то, что Anthropic пока не собирается выпускать свой продукт в открытый доступ, Логан Грэм уверен, что в ближайшие несколько лет аналогичные хакерские возможности появятся и у других нейросетей. В связи с этим эксперт призывает ИТ-сообщество уже сейчас готовиться к реалиям, в которых задержка между обнаружением программной уязвимости и её применением в атаке будет сведена к нулю.
