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Глава ИИ в Microsoft раскритиковал Anthropic за попытки приписать Claude проблески сознания

Глава отдела Microsoft AI Мустафа Сулейман (Mustafa Suleyman) назвал «очень, очень опасными» попытки Anthropic строить предположения, что у её моделей искусственного интеллекта Claude возникают признаки сознания.

Источник изображения: Mustafa Suleyman

Источник изображения: Mustafa Suleyman

«Мне кажется, некоторые сотрудники Anthropic настолько очеловечили алгоритмы Claude, что тот, в свою очередь, обманул их, заставив поверить в проблески сознания, которые они изначально в него заложили. <..> Мы не хотим иметь дело со сверхразумом, обладающим представлениями о собственных чувствах и страданиях», — заявил эксперт в интервью подкасту Decoder.

В «конституции», то есть задокументированных основах строения Claude, напрямую прописана неуверенность Anthropic в том, обладает ли модель ИИ ощущением благополучия, и испытывает ил она такие чувства как «удовлетворённость» и «дискомфорт». Компания заявляет о намерении «опрашивать» модели ИИ, когда они будут устаревать, и документировать их «предпочтения» в отношении последующих релизов.

Господин Сулейман назвал такое отношение разработчика к продукту «философской ошибкой»: компания Anthropic превратила конституцию модели ИИ в «место для размышлений, как в научной статье, а не в механизм обучения». В итоге ИИ-модель Claude и усвоила эти «тезисы о себе и своём обучении». Глава Anthropic Дарио Амодеи (Dario Amodei) ранее не исключил, что у Claude есть сознание, заявив, что «мы не знаем обладают ли модели сознанием», но компания «открыта» для идей об этом.

«Вот этого от ИИ нам не нужно. Мы хотим, чтобы ИИ был управляемым, подотчётным и согласованным инструментом, служащим человечеству», — подчеркнул Мустафа Сулейман.

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Теги: ии, мустафа сулейман, anthropic, claude
ии, мустафа сулейман, anthropic, claude
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