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Космические дата-центры SpaceX будут охлаждаться жидким аммиаком — и это усложнит их утилизацию

В этот понедельник, как отмечает PCMag, глава и основатель SpaceX Илон Маск (Elon Musk) поделился подробностями об устройстве своих космических ЦОД, которыми он буквально намерен заполнить околоземное пространство в ближайшие годы. Каждый такой космический аппарат размером с авиалайнер будет использовать систему жидкостного охлаждения, однако её наполнение не позволит утилизировать такие спутники в атмосфере Земли.

Источник изображения: SpaceX

Источник изображения: SpaceX

Как отмечается в презентации SpaceX, каждый спутник с ЦОД на борту будет иметь размеры около 70 м в длину и 20 м в ширину. Если за питание будут отвечать солнечные панели совокупной мощностью 150 кВт, то за отвод тепла, генерируемого вычислительной начинкой спутника, будут отвечать «развёртываемые» жидкостные радиаторы общей площадью 110 м2. Насосы в системе рециркуляции охлаждающей жидкости будут предусмотрены с запасом по количеству, чтобы обеспечить надёжную работу в непредсказуемых условиях космоса. По мнению специалистов, вместо воды SpaceX для охлаждения своих спутников будет вынуждена использовать аммиак.

Как поясняют эксперты, физические свойства воды не лучшим образом подходят для эксплуатации жидкостной системы охлаждения в условиях вакуума и значительных перепадов температур. Тот же аммиак способен сохранять жидкое агрегатное состояние при гораздо более низких температурах, чем вода. Схожее решение уже применяется на МКС, так что революционным его назвать будет сложно. Илон Маск сам справедливо отметил на днях, что многие из технологий, необходимых для создания космических ЦОД, уже существуют и применяются.

Применение аммиака создаёт проблемы с утилизацией подобных спутников. Если спутники связи Starlink способны полностью сгорать в плотных слоях земной атмосферы при плановом сведении с орбиты, то аммиак из-за своей токсичности придётся «утилизировать» где-то вдали от Земли. Более крупные космические ЦОД, к тому же, несут на борту больше компонентов, которые не смогут полностью сгореть в атмосфере. При расчётном сроке эксплуатации в пять лет такие спутники начнут довольно быстро захламлять околоземное пространство. Маск на эту проблему смотрит весьма легкомысленно, называя космос огромным и не веря в способность своих космических программ «перенаселить» искусственными объектами околоземное пространство. Наземные ЦОД, по мнению Маска, способны создавать ещё больше проблем для окружающей среды.

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Теги: spacex, starlink, спутники, илон маск, цод
spacex, starlink, спутники, илон маск, цод
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