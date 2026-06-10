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Waymo создала виртуального водителя, чтобы тестировать реакцию автопилота на дорожные инциденты

Компания Waymo создала виртуального водителя для изучения реакции людей на неожиданные дорожные инциденты. По замыслу компании, новая компьютерная когнитивная модель, которая объясняет, как водители-люди принимают решения за доли секунды, чтобы избежать аварий, послужит эталоном для сравнения систем автономного вождения, что позволит приблизиться к более высоким стандартам безопасности.

Источник изображения: Waymo

Источник изображения: Waymo

Новая модель под названием ReD (Reference Driver, эталонный водитель) разработана в сотрудничестве с Делфтским технологическим университетом (Нидерланды). ReD работает как поведенческий манекен подобно тому, как в лабораториях используют манекены для краш-тестов для оценки структурной целостности и безопасности оборудования автомобиля, с той лишь разницей, что с его помощью определяется, насколько хорошо автономная система автомобиля позволяет избегать опасных ситуаций на дороге.

ReD объединяет несколько когнитивных характеристик человека, чтобы имитировать то, как водитель справляется со стрессом во время дорожного инцидента.

Люди оценивают угрозы, возникающие на больших расстояниях, исходя из «приближаемости», то есть скорости увеличения объекта в поле зрения. Модель Waymo воспроизводит это, естественным образом испытывая трудности с оценкой скорости на больших расстояниях, подобно реальному человеку. Она учитывает фильтр «дорожных норм», который смещает прогнозы в сторону поведения, соответствующего правилам, до тех пор, пока не обнаружит транспортное средство, нарушающее эти нормы. Так же, как и водитель-человек, модель запускает переоценку ситуации, как только уровень неожиданности достигает определённого порога, не предусмотренного текущим планом действий. Также учитывается, что люди управляют педалями газа и тормоза одной ногой, поэтому при переключении между ними вводится пауза продолжительностью 0,2 с.

Как утверждает Waymo, модель ReD, в отличие от традиционных моделей безопасности, имитирующих только чрезвычайные ситуации, способна к «проактивному предотвращению», находясь в постоянной готовности к неожиданному развитию событий и минимизируя свободную энергию. Это позволяет ей предвидеть риски на ранней стадии и корректировать поведение автомобиля до того, как ситуация перерастёт в столкновение.

Waymo сообщила, что активно сотрудничает с исследователями, регулирующими органами и организациями по стандартизации, такими как SAE, для достижения консенсуса в отношении подобных эталонных моделей. Цель состоит в том, чтобы обеспечить общее, научно обоснованное определение того, что представляет собой «осторожная и компетентная» реакция человека. Поэтому компания сделала модель ReD общедоступной и распространяемой с открытым исходным кодом для всех желающих её протестировать.

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Теги: waymo, автономные машины, ии-модель
waymo, автономные машины, ии-модель
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