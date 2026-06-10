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AST SpaceMobile объявила сроки запуска гигантских интернет-спутников BlueBird 8, 9 и 10

AST SpaceMobile объявила, что 17 июня 2026 года с мыса Канаверал стартует ракета SpaceX Falcon 9 со спутниками BlueBird 8, 9 и 10 на борту. В рамках миссии на орбите будут развёрнуты три аппарата сотовой широкополосной связи компании, обеспечивающей передачу голоса, видео и других данных на немодифицированные смартфоны.

Источник изображения: businesswire.com

Источник изображения: businesswire.com

Спутники имеют новую модульную архитектуру AST SpaceMobile, в том числе передовые конструкции из углеродного композита, способствующие ускорению при развёртывании группировки. Новые спутники обеспечат удвоенную пиковую производительность по сравнению с первым космическим аппаратом компании BlueBird Block 1 — он может обеспечить обычные смартфоны подключением на скорости до 98,9 Мбит/с на входящем канале. Как и запущенный ранее BlueBird 6, три новых спутника развёртывают антенны связи площадью около 223 м² — одни из самых больших для коммерческих орбитальных аппаратов.

Миссия, по словам оператора, представляет собой очередной шаг к обеспечению непрерывного глобального покрытия для прямой связи с абонентскими устройствами. К настоящему моменту AST SpaceMobile заключила соглашения почти с 60 операторами мобильной связи по всему миру, абонентская база которых составляет более 3 млрд человек — это, в частности, AT&T, Verizon, Vodafone, Rakuten, Google, Bell, Telus, stc Group и American Tower. Около 95 % использованных в аппаратах технологий разработаны внутри компании, производство она также взяла на себя.

AST SpaceMobile заключила договоры с несколькими космическими операторами, в том числе с Blue Origin, которая ведёт разработку ракеты New Glenn, но теперь компания вынуждена использовать ресурсы преимущественно SpaceX с её Falcon 9. Разработанная спутниковым провайдером архитектура спутников позволяет ему не зависеть от осуществляющих запуски партнёров. Число спутниковых операторов, готовых предлагать прямое подключение к немодифицированным смартфонам, растёт — в их числе представлены Starlink и Lynk Global. Заявленная AST SpaceMobile демонстрационная скорость в 98,9 Мбит/с и широкая партнёрская база операторов наземной связи утверждают её в статусе одного из лидеров отрасли.

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Теги: ast spacemobile, спутник, spacex
ast spacemobile, спутник, spacex
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