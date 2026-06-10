THQ Nordic заинтриговала фанатов тизером «самого большого и эпичного» обновления в истории Titan Quest 2

Издательство THQ Nordic и разработчики из немецкой студии Grimlore Games представили тизер следующего крупного обновления для находящегося в раннем доступе мифологического ролевого экшена Titan Quest 2.

Как стало известно, основной особенностью грядущего патча будет четвёртая глава сюжета, события которой развернутся в новом обширном регионе — Диких землях (Wild Lands). Сопровождавший анонс тизер прикреплён ниже.

«От контролируемых кентаврами лагерей до ядовитого болота, загадочных лесов, погребённого города, древних пустынь и не только!» — перечислили разработчики главные достопримечательности Диких земель.

Помимо прочего, в четвёртой главе путешествие игроков от простого смертного к статусу полубога приблизится к кульминации. Пользователи также встретятся с новыми врагами и союзниками из мифологии Древней Греции.

Тем временем сошедшая с ума богиня возмездия Немезида продолжает выжидать, наблюдать и втайне планировать свой следующий шаг. По сюжету пользователям также предстоит посетить огромный храм Немезиды.

«Следующая глава выйдет уже скоро и станет самой большой и эпичной в истории [развития игры]! Пока же натачивайте свои клинки, оттачивайте свои умения, чтобы быть готовым к встрече с Немезидой!» — интригуют авторы.

Titan Quest 2 дебютировала 1 августа 2025 года в раннем доступе Steam и Epic Games Store. О том, что ещё команда проекта планирует добавить до полноценного релиза, читайте в апрельском материале.