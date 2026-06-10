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Скоро стримеры окажутся не у дел — Claude Fable 5 преуспела в прохождении игр

Студия искусственного интеллекта Anthropic, создавшая одну из сильнейших больших языковых моделей в мире, представила свою последнюю разработку — Claude Fable 5. В своём блоге компания описывает новое «увлечение» модели — прохождение видеоигр с использованием машинного зрения. Модель показывает неплохие результаты, если не брать в расчёт чудовищный расход токенов.

Источник изображения: Anthropic

Источник изображения: Anthropic

В представленном Anthropic ролике Claude Fable 5 запускает игру Pokemon FireRed и играет в неё, прокачивая Чаризарда до запредельного уровня и сокрушая всех врагов. В некоторых моментах она случайным образом оживляет покемонов низкого уровня, чтобы позволить им быть уничтоженными с одного хода. Наткнулась ли она на эту возможность сама или просто собрала информацию из интернета, остаётся только гадать.

Вероятнее всего, это всего лишь внутреннее испытание, которое команда использовала для стресс-тестирования модели зрения, а не серьёзный пример применения. В реальности никто не станет тратить столько токенов, чтобы заставить ИИ играть в Pokemon. Пример демонстрирует, насколько модель способна обрабатывать визуальную информацию и либо адаптироваться к ней в реальном времени, либо дополнять её контекстом из других источников.

Пользователи Сети по-разному отреагировали на опубликованный ролик. «Я очень рад, что ИИ проходит игры за меня, так что у меня больше времени на мытьё посуды и работу в литиевых шахтах», — язвительно прокомментировал достижение Claude Fable 5 пользователь с ником @nopenope-j5s.

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Теги: anthropic, claude fable 5, pokemon
anthropic, claude fable 5, pokemon
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