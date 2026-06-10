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Этим летом «Яндекс» запустит доставку продуктов роботами в Воронеже и Тюмени

«Яндекс» намерен до конца лета запустить доставку продуктов с помощью роботов в Воронеже и Тюмени, сообщил Forbes со ссылкой на пресс-службу компании. Поначалу роботы будут привозить заказы «Яндекс.Лавки», а позже к ним добавятся сервисы «Еда» и «Доставка».

Источник изображения: «Яндекс»

Источник изображения: «Яндекс»

Тюмень станет первым городом Сибири, а Воронеж — вторым крупным городом в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы, где появится доставка с помощью роботов, сообщили в компании. До конца лета «Яндекс» планирует утроить общее количество зон, охваченных сервисами доставки с помощью роботов.

Как сообщили в «Яндексе», в рамках подготовки к запуску сервиса в Воронеже и Тюмени уже начали курсировать роботы-картографы. На них возложена задача составить подробную трёхмерную карту улиц, которая позволит роверам уверенно ориентироваться в городах в любое время суток. В Тюмени доставка «Яндекса» будет доступна жителям отдельных районов Калининского, Восточного, Ленинского и Центрального округов, в Воронеже — жителям Коминтерновского, Центрального, Ленинского и Советского районов.

На сегодня роботизированная доставка «Яндекса» доступна в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде.

До конца этого года «Яндекс» планирует ещё больше расширить перечень городов, где будет доступна роботизированная доставка, сообщили в пресс-службе. В новых городах доставку будут выполнять роботы четвёртого поколения. Компания впервые выпускает их серийно. В первом квартале 2026 года число роботов достигло 500, а до конца 2027 года их будет выпущено 20 тыс. единиц.

Для безопасного перемещения по улицам роботы получили набор дополняющих друг друга сенсоров, рассказала «Коммерсанту» директор по продукту рободоставки «Яндекса» Марина Перескокова. «Лидар различает объекты на расстоянии до ста метров в любую погоду и время суток. Камеры распознают знаки и сигналы светофора, а ультразвуковые датчики страхуют на близких дистанциях — если перед роботом неожиданно возникнет препятствие, он остановится за доли секунды», — пояснила она.

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Теги: яндекс, доставка, робот-курьер
яндекс, доставка, робот-курьер
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