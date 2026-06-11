В YouTube появились приватные чаты для обмена видео с доступом по приглашению

YouTube приступил к широкому внедрению системы для обмена контентом и личными сообщениями в своём приложении. Функция, работающая в приватном режиме и стартовавшая в Европе в ноябре прошлого года, в настоящий момент запускается и в других регионах.

Особенностью системы, как стало известно ресурсу 9to5Google, является закрытый механизм добавления контактов, который позволяет начать беседу с другим пользователем только после отправки ему специального URL-адреса через сторонние платформы. Срок действия пригласительной ссылки составляет семь дней, а при переходе по ней, во избежание получения сообщений от незнакомца, получатель должен подтвердить своё согласие на общение, выбрав соответствующую опцию на экране. Доступ к диалогам осуществляется через новую иконку в правом верхнем углу интерфейса.

Инструмент предназначен исключительно для совершеннолетних пользователей (от 18 лет) и функционально сфокусирован на обмене видеоконтентом. Внутри чатов разрешается пересылать стандартные видео, прямые трансляции, видео в формате Shorts, а также видео с доступом по ссылке (отправка полностью приватного контента не поддерживается). Для удобства разработчики интегрировали меню доступных контактов в стандартную кнопку «Поделиться».

На все пересылаемые материалы и тексты распространяются общие правила сообщества сервиса. Участникам предоставляются такие базовые инструменты модерации, как возможность удалять отправленные сообщения, блокировать собеседников и отправлять жалобы. О новых сообщениях приложение информирует с помощью push-уведомлений.

После этапа тестирования в Европе функция стала доступна в США, Великобритании, Бразилии и Сингапуре. Примечательно, что в ходе тестирования в YouTube заявили, что функция предлагалась и раньше, и была «одной из самых востребованных», пока не была удалена в 2019 году.