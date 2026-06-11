AMD заявила, что процессоры Epyc на Zen 6 будут до 3,3 раза быстрее Nvidia Vera в расчёте на стойку

С выходом Nvidia на рынок серверных центральных процессоров у AMD появляется ещё один серьёзный конкурент, которого она старается не упускать из виду. Недавно вторая из компаний решила провести сравнение быстродействия своих серверных процессоров Epyc поколения Zen 6 с процессорами Nvidia Vera, заявив о превосходстве на 230 % в удельном выражении на одну вычислительную стойку.

По данным TechSpot, компания AMD недавно опубликовала прогноз по быстродействию своих процессоров Epyc семейства Venice с архитектурой Zen 6 в сравнении с Nvidia Vera. Если первые будут предлагаться в 256-ядерном исполнении, то вторые получат 88 ядер и 176 потоков. Сравнение проводится не напрямую, а из расчёта удельной производительности на всю стойку с общим уровнем энергопотребления 100 кВт. Попутно AMD прогнозирует, что по сравнению с 192-ядерными процессорами Epyc семейства Turin соотношение быстродействия и энергопотребления улучшится на 70 %, а плотность вычислительных потоков вырастет на 30 %.

Nvidia уже заявляла о превосходстве своих процессоров Vera, но тесты проводились в строго контролируемых самой компанией условиях, поэтому рассчитывать на их объективность достаточно сложно. Это не помешало представителям Phoronix признать Vera самыми производительными процессорами с архитектурой Arm. Компания AMD опиралась на результаты этих тестов, формируя свои данные для сравнения с Epyc. Стойка на основе процессоров Venice, по прогнозам AMD, будет обеспечивать превосходство над Vera в размере 3,3 раза по уровню быстродействия. Процессоры Epyc более зрелого поколения Turin окажутся в 2,37 раза быстрее, а преимущество процессоров Intel Xeon 6980P с 128 ядрами будет измеряться 46 %.

AMD также утверждает, что 64-ядерные процессоры Venice окажутся на 27 % быстрее 88-ядерных Nvidia Vera в удельном выражении на одно ядро, а 96-ядерные обеспечат преимущество в 11 % в SPECrate2017_int_base. По словам представителей AMD, в агентских вычислениях для сферы ИИ её процессоры Venice в общем случае проявят себя лучше Nvidia Vera, поскольку обладают более высоким количеством ядер. Процессоры Epyc семейства Verano, которые получат архитектуру Zen 7, изначально будут оптимизированы под агентские задачи, а потому проявят себя в сфере ИИ ещё лучше. Предполагается, что выпуском этих процессоров по ангстремной технологии A14 займётся TSMC.