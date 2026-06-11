Немецкий суд возложил на Google ответственность за ошибки в «Обзорах от ИИ»

Суд в Мюнхене постановил, что Google должна нести ответственность за неверную информацию, которая предоставляется в созданных с помощью ИИ новостных сводках и в поисковых «Обзорах от ИИ». В компании ответили, что в подавляющем большинстве случаев они всё-таки точные.

«Мы вкладываем значительные средства в качество „ИИ-обзоров“, чтобы гарантировать, что подавляющее большинство ответов содержит точные данные, и разрабатывались они, чтобы отражать существующую в интернете информацию. Мы внимательно изучим это решение, которое ещё не является окончательным», — заявил представитель компании ресурсу Android Authority.

Google с самого начала не отрицала, что созданные с помощью ИИ материалы основаны на информации, полученной из различных источников в интернете, и всегда остаётся вероятность, что системы допустят ошибки при её анализе. Поэтому в компании рекомендуют перепроверять информацию, которая является для пользователей критически важной. Google стремится, чтобы в «Обзорах от ИИ» не всплывали недостоверные сведения, и у неё есть политики, выработанные для предотвращения подобных инцидентов.

Решение немецкого суда в компании считают не окончательным, поэтому и история с ответственностью за галлюцинации служб ИИ в поиске ещё, вероятно, далека от завершения.