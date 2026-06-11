Успевший поработать в xAI, OpenAI и Google Игорь Бабушкин основал собственный ИИ-стартап

Один из основателей xAI Игорь Бабушкин, который покинул его в 2025 году, чтобы заняться собственными венчурными проектами, на этой неделе объявил о создании стартапа River AI, который сосредоточится на создании «персонализированного ИИ». До основания xAI этот учёный российского происхождения успел поработать в OpenAI и Google DeepMind.

С прежним местом работы Игоря Бабушкина команду нового стартапа роднят и другие выходцы как из xAI, так и из компании Tesla, которая тоже занимается разработкой систем ИИ применительно к автопилоту. По словам самого Бабушкина, новая компания будет заниматься созданием ИИ-агентов, которые будут обучаться пользователями и контролироваться ими же. Создаваемые River AI агенты будут учитывать стиль, предпочтения и цели конкретного пользователя, а также работать так, как если бы человек контролировал их всё время.

С момента вхождения xAI в состав SpaceX первую из компаний успели покинуть десятки специалистов, включая почти всех сооснователей, которые стояли у истоков данного стартапа в 2023 году. Готовясь к IPO объединённой компании, Илон Маск (Elon Musk) пообещал серьёзным образом реструктурировать xAI. Прочие выходцы из xAI тоже были замечены в создании новых компаний в данной сфере. Например, Эрик Зеликман (Eric Zelikman) и Ючэнь Хэ (Yuchen He) участвовали в создании компании Humans&. По словам Бабушкина, к основанию стартапа River AI его подтолкнули растущие в обществе рассуждения об угрозе вытеснения человека искусственным интеллектом с рынка труда. По его мнению, ИИ можно использовать таким образом, чтобы он не заменял, а дополнял человека. Помимо программного интерфейса, позволяющего создавать пользовательских ИИ-агентов, этот стартап вынашивает планы по выходу на рынок «физического ИИ» с аппаратными разработками. Вместе с Бабушкиным стартап River AI основали братья Соболевы, которые занимали должности инженеров в xAI, а также Винсент Старк (Vincent Stark) и Лили Лим (Lily Lim). Два последних сооснователя River AI в xAI занимались безопасностью продуктов и юридическими вопросами соответственно.