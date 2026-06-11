В США запустили первое производство керосина из атмосферного CO2 — о цене лучше не спрашивать

В США начал работу первый коммерческий завод по производству авиационного керосина из уловленного из атмосферы углекислого газа — предприятие AirPlant One компании Twelve в городе Мозес-Лейк, штат Вашингтон. Получаемый там продукт — E-Jet — представляет собой синтетическое реактивное топливо, извлекаемое не из нефти, а из атмосферного CO2, воды и электроэнергии из возобновляемых источников. Топливо идентично обычному керосину и так же просто в использовании. Но цена…

Получаемая из энергии солнца и ветра электроэнергия запускает на предприятии химические процессы, в ходе которых углекислый газ превращается в жидкие углеводороды. В отличие от того же водорода такое топливо совместимо с обычной авиационной инфраструктурой и может использоваться в самолётах без доработки двигателей.

Главная цель проекта — замкнуть углеродный цикл авиации. При сжигании E-Jet CO 2 всё равно попадает в атмосферу, но этот углерод затем снова извлекается из неё для производства нового топлива. Сжигание ископаемого топлива каждый раз повышает содержание CO 2 в воздухе, никак его не сокращая, — цепочка выбросов остаётся незамкнутой. Помимо топлива предприятие синтезирует сырьё для производства пластика и продукции химической промышленности.

По меркам авиационного рынка объёмы завода AirPlant One очень малы. Его мощность оценивается примерно в 50 тыс. галлонов авиационного топлива в год — это около 189 тыс. литров, или всего около 3,3 барреля в сутки. Для сравнения: один крупный аэропорт в США потребляет сотни миллионов галлонов авиакеросина в год. Поэтому нынешний завод — скорее важная коммерческая демонстрация технологии, чем реальная замена нефтяному топливу в заметных масштабах.