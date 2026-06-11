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Слабый прогноз Broadcom обрушил акции Nvidia, AMD, Micron и Qualcomm

Nvidia хотя и остаётся самой дорогой компанией в мире с рыночной капитализацией более $5 трлн, но недостаточно хороший прогноз Broadcom, ещё одного любимца фондового рынка, пошатнул веру инвесторов в отрасль искусственного интеллекта. Они всё более осторожно относятся к высоким оценкам занимающихся ИИ компаний.

Источник изображения: Mariia Shalabaieva / unsplash.com

Источник изображения: Mariia Shalabaieva / unsplash.com

Broadcom провинилась тем, что указала в своём прогнозе намерение продать в III квартале чипы для систем ИИ на сумму $16 млрд при ожидавшихся аналитиками Уолл-стрит $17,2 млрд. Это могло дать почву для предположений, что у Nvidia более мощная продукция, особенно с учётом задержек при поставках на месяцы, если не годы. Но рынок отреагировал иначе: за две торговые сессии акции Broadcom подешевели сразу на 19 %, более 9 % потеряли AMD, Micron и Qualcomm, а ценные бумаги Nvidia потеряли в цене 6 %, что соответствует снижению её рыночной капитализации на внушительные $330 млрд.

Дополнительными отрицательными факторами для Nvidia стали опасения, что ФРС США может повысить процентные ставки, неблагоприятные макроэкономические процессы и предстоящие слушания в Сенате по поводу продажи чипов в Китай. Акции Nvidia продолжают снижаться и из-за общих тенденций рынка: уже завтра состоится выход на биржу компании SpaceX.

Отчёт о годовой прибыли Nvidia представит 26 августа 2026 года. Инвесторы продолжают считать компанию оплотом отрасли ИИ, и её финансовые показатели оказывают влияние на весь сектор и на настроения держателей капитала. А они, в свою очередь, могут повлиять на исчисляемые миллиардами, если не триллионами, будущие вложения в ИИ, которые требует всё больше ускорителей для поддержания своего роста — даже несмотря на то, что китайские конкуренты продолжают рассчитывать на собственный, и немалый, кусок пирога.

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Теги: broadcom, nvidia, ии
broadcom, nvidia, ии
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