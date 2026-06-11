Manli анонсировала новые видеокарты GeForce RTX 3060 и RTX 3050

Компания Manli представила две новые модели видеокарт GeForce RTX 30-й серии: GeForce RTX 3060 M2521+N630 и GeForce RTX 3050 6GB Nebula Twin. Обе основаны на архитектуре Nvidia Ampere. Модель RTX 3060 изначально была представлена Nvidia в 2021 году, а RTX 3050 — в 2022-м.

В составе модели RTX 3060 используется графический процессор с 3584 ядрами CUDA. Manli заявляет для GPU базовую частоту 1320 МГц и Boost-частоту 1777 МГц. Производитель представил модель, оснащённую 12 Гбайт памяти GDDR6 со скоростью 15 Гбит/с на контакт и поддержкой 192-битной шины, что обеспечивает теоретическую пропускную способность памяти на уровне 360 Гбайт/с. Напомним, что в ассортименте Nvidia в своё время также значилась версия RTX 3060 с 8 Гбайт памяти.

Manli GeForce RTX 3060 M2521+N630 имеет толщину два слота. Размеры карты составляют 250 × 115 × 42 мм. Заявленный показатель энергопотребления — 170 Вт. Карта оснащена тремя видеовыходами DisplayPort и одним HDMI.

Модель RTX 3050 6GB Nebula Twin находится на ступень ниже. В её составе используется графический процессор с 2304 ядрами CUDA. Для GPU заявлены базовая частота 1042 МГц и Boost-частота 1470 МГц. Manli представила версию карты с 6 Гбайт памяти GDDR6 со скоростью 14 Гбит/с и поддержкой 96-битной шины, что теоретически обеспечивает пропускную способность памяти до 168 Гбайт/с. Напомним, что в рамках поколения Ampere компания Nvidia изначально выпускала модель RTX 3050 с 8 Гбайт памяти, а версия с 6 Гбайт появилась позже.

Энергопотребление RTX 3050 6GB Nebula Twin составляет 70 Вт. Всё необходимое питание она может получать непосредственно от разъёма PCIe x16 на материнской плате. Размеры видеокарты составляют 215 × 113 × 39 мм. Она оснащена портами HDMI, DisplayPort и DVI-D.

Анонс карт Manli GeForce RTX 3060 M2521+N630 и GeForce RTX 3050 6GB Nebula Twin согласуется с предыдущей новостью о том, что Nvidia могла вернуть RTX 3060 из-за дефицита видеокарт начального уровня актуального поколения (RTX 50-й серии) на фоне продолжающегося кризиса на рынке чипов памяти. В частности, ранее сообщалось о намерении Nvidia возобновить поставки видеокарт GeForce RTX 3060 с 12 Гбайт памяти в июне и начать производство новых карт где-то в июле.