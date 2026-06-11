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Meta✴ по требованию китайских властей отделила недавно купленный стартап Manus

К концу апреля стало понятно, что позиция китайских властей не позволит американской Meta Platforms завершить покупку стартапа Manus, который ради поиска зарубежных инвесторов был перерегистрирован в Сингапуре в 2025 году. Предварительно оформленная в том же году сделка на сумму $2 млрд начала «раскручиваться в обратную сторону», и на этой неделе операционное разделение компаний завершилось.

Источник изображения: Manus

Источник изображения: Manus

Напомним, в текущем году Meta успела интегрировать бизнес Manus в свою структуру, прежде чем основателям стартапа был запрещён выезд из КНР, а саму сделку китайские власти призвали отменить до исходного состояния. Между агентским сервисом Manus и программной инфраструктурой Meta был установлен файервол, как сообщает Bloomberg. С начала месяца сотрудники обеих компаний лишились доступа к инфраструктуре и разработкам друг друга.

Основателям Manus теперь нужно найти около $1 млрд для выкупа активов своего стартапа. Персоналу Meta было велено перенести активные проекты с платформы Manus в собственные системы американской компании, а также не начинать новых. О сделке между сторонами было объявлено 29 декабря 2025 года, но уже 8 января 2026 года китайские регуляторы начали антимонопольное расследование, которое к 27 апреля привело к изданию распоряжение о блокировке и отмене сделки. Персонал Manus к тому времени успел перейти на работу в сингапурское подразделение Meta, а акционеры успели получить деньги, причитающиеся за продажу активов Manus. Чтобы выкупить их обратно, основатели стартапа теперь должны найти где-то минимум $1 млрд. Вся эта возня не помешала Manus продолжить развитие собственных ИИ-сервисов после апрельского распоряжения властей КНР об отмене сделки с Meta. Пользователи Manus на этой неделе сохраняли доступ к многим сервисам Meta и платформе GitHub.

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Теги: manus, me, китайское правительство, сделка
manus, me, китайское правительство, сделка
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