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ChatGPT может подешеветь — OpenAI собирается усилить борьбу с Anthropic

OpenAI рассматривает возможность резко снизить цены на услуги в области искусственного интеллекта в стремлении переманить клиентов у своего основного конкурента — Anthropic, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Источник изображения: Mariia Shalabaieva / unsplash.com

Источник изображения: Mariia Shalabaieva / unsplash.com

Ещё одна причина для OpenAI рассматривать понижение цен на свои услуги — ожидание, что Anthropic сделает это первой. Сейчас разработчик ChatGPT предлагает потребителям три тарифных плана с оплатой $8, $20 и $100 в месяц за доступ к флагманской модели ИИ GPT-5.5. Anthropic взимает по $17 в месяц при годовой подписке Claude Pro и по $100 за подписку Claude Max.

В минувший понедельник OpenAI официально подала заявку на первичное публичное размещение акций (IPO) в комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, а незадолго до этого аналогичный шаг совершила Anthropic. 28 мая Anthropic в статусе частной компании завершила очередной раунд финансирования при оценке $965 млрд — OpenAI в марте получила оценку в $852 млрд.

Тем временем вышедшее в ноябре 2022 года приложение ChatGPT в мае 2026 года вышло на ежемесячную аудиторию в 1 млрд пользователей. Для сравнения, предыдущий рекорд по скорости набора аудитории поставил сервис «Google Карты», который шёл к своему миллиарду пользователей около пяти лет.

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Теги: openai, anthropic, тарифы
openai, anthropic, тарифы
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