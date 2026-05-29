Anthropic обогнала OpenAI и стала самой дорогой ИИ-компанией в мире

Компания Anthropic привлекла $65 млрд в рамках нового инвестиционного раунда Series H, по итогам которого капитализация компании достигла $965 млрд, сообщает TechCrunch. Ожидается, что этот раунд станет последним этапом частного финансирования стартапа перед его выходом на публичный рынок капитала.

Лидерами по привлечению средств в рамках Series H выступили фонды Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks, Sequoia Capital, Capital Group, Coatue и D1 Capital Partners, а также стратегические партнёры Samsung, SK hynix и Micron. Часть привлечённой суммы в размере $15 млрд сформирована за счёт ранее обещанных вложений от крупнейших ИТ-компаний и провайдеров дата-центров, включая $5 млрд от Amazon. Интерес инвесторов оказался настолько высок, что, по данным TechCrunch, один из институциональных игроков был готов выделить $5 млрд исключительно ради встречи с финансовым директором Anthropic Кришной Рао (Krishna Rao).

Полученные средства стартап направит на развитие исследований в области безопасности искусственного интеллекта, расширение вычислительных мощностей и масштабирование продуктов на фоне выпуска новой модели Claude Opus 4.8.

Финансовые показатели компании также демонстрируют уверенный рост: в начале этого месяца компания сообщила, что её годовая выручка в приведённом виде превысила $47 млрд, а ожидаемый рост доходов на 130 % позволит стартапу впервые выйти на операционную прибыль. Основатель и генеральный директор Altimeter Capital Брэд Герстнер (Brad Gerstner) прокомментировал успех компании, заявив, что «последние улучшения Claude обеспечили масштабное внедрение технологии среди самых требовательных организаций в мире».

Тем временем конкуренция за капитал перед выходом на биржу достигает пика. Так, в марте OpenAI привлекла $122 млрд при оценке в $852 млрд, а SpaceX Илона Маска (Elon Musk), объединившаяся с xAI, нацелилась на планку в $2 трлн. В этих условиях Anthropic также планирует расширить доступ к своим мощным ИИ-моделям кибербезопасности, сопоставимым с системой Mythos, которая ранее была выпущена лишь для избранных компаний из соображений безопасности.