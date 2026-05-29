Сегодня 29 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Anthropic обогнала OpenAI и стала самой ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Anthropic обогнала OpenAI и стала самой дорогой ИИ-компанией в мире

Компания Anthropic привлекла $65 млрд в рамках нового инвестиционного раунда Series H, по итогам которого капитализация компании достигла $965 млрд, сообщает TechCrunch. Ожидается, что этот раунд станет последним этапом частного финансирования стартапа перед его выходом на публичный рынок капитала.

Источник изображения: Anthropic

Источник изображения: Anthropic

Лидерами по привлечению средств в рамках Series H выступили фонды Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks, Sequoia Capital, Capital Group, Coatue и D1 Capital Partners, а также стратегические партнёры Samsung, SK hynix и Micron. Часть привлечённой суммы в размере $15 млрд сформирована за счёт ранее обещанных вложений от крупнейших ИТ-компаний и провайдеров дата-центров, включая $5 млрд от Amazon. Интерес инвесторов оказался настолько высок, что, по данным TechCrunch, один из институциональных игроков был готов выделить $5 млрд исключительно ради встречи с финансовым директором Anthropic Кришной Рао (Krishna Rao).

Полученные средства стартап направит на развитие исследований в области безопасности искусственного интеллекта, расширение вычислительных мощностей и масштабирование продуктов на фоне выпуска новой модели Claude Opus 4.8.

Финансовые показатели компании также демонстрируют уверенный рост: в начале этого месяца компания сообщила, что её годовая выручка в приведённом виде превысила $47 млрд, а ожидаемый рост доходов на 130 % позволит стартапу впервые выйти на операционную прибыль. Основатель и генеральный директор Altimeter Capital Брэд Герстнер (Brad Gerstner) прокомментировал успех компании, заявив, что «последние улучшения Claude обеспечили масштабное внедрение технологии среди самых требовательных организаций в мире».

Тем временем конкуренция за капитал перед выходом на биржу достигает пика. Так, в марте OpenAI привлекла $122 млрд при оценке в $852 млрд, а SpaceX Илона Маска (Elon Musk), объединившаяся с xAI, нацелилась на планку в $2 трлн. В этих условиях Anthropic также планирует расширить доступ к своим мощным ИИ-моделям кибербезопасности, сопоставимым с системой Mythos, которая ранее была выпущена лишь для избранных компаний из соображений безопасности.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Сделка Anthropic и Microsoft расширит спрос на ИИ ASIC и повлияет на цепочки поставок для облачного рынка
Стартапы массово переходят на Claude Code, а GitHub Copilot теряет позиции
ИИ-супермодель Claude Mythos всего за месяц обнаружила свыше 10 тыс. уязвимостей в ПО
В России начались продажи робота-пылесоса Roborock Saros 20 с ИИ для эффективной уборки
Chuwi выпустила ноутбук CoreBook Air класса Copilot+ PC — с Intel Core Ultra и безоблачным ИИ
ИИ-агенты разгоняют спрос на токены — компании тратят миллионы и не знают, окупится ли это
Теги: anthropic, финансы, капитализация, openai
anthropic, финансы, капитализация, openai
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Роскомнадзор усилил блокировку Telegram, взявшись за MTProto-прокси
YouTube начал ограничивать доступ к видео и трансляциям для пользователей с VPN
После провального дебюта Ferrari Luce глава Lamborghini убедился в правильности ставки на гибриды
В России начались продажи смартфонов Honor 600 и 600 Pro с батареями на 7000 мА·ч и 200-Мп камерами
Кооператив, гильдия воров и многое другое: разработчики Heroes of Might & Magic: Olden Era раскрыли план улучшения игры в раннем доступе
Anthropic выпустила ИИ-модель Claude Opus 4.8 — она не пытается скрыть свою некомпетентность в вопросах, в которых не разбирается 51 мин.
Новые возможности камеры и дизайн Siri стали известны до выхода iOS 27 3 ч.
Yandex B2B Tech, Selectel и MetaMentor представили ИИ ПАК по подписке 8 ч.
Apple выпустила первую публичную бета-версию iOS 26.6 9 ч.
Первое за 11 лет дополнение к The Witcher 3: Wild Hunt будет не меньше, чем «Кровь и вино» — подробности «Баллад прошлого» 10 ч.
Миллион героев: продажи Heroes of Might & Magic: Olden Era за месяц в раннем доступе достигли впечатляющей величины 11 ч.
Пиратская градостроительная стратегия Corsair Cove получила новый трейлер, дату выхода и демоверсию в Steam 12 ч.
Activision наконец анонсировала Call of Duty: Modern Warfare 4 — первый трейлер, дата выхода и релиз на Switch 2 13 ч.
Собственный мир дикой природы: разработчики Elite: Dangerous анонсировали амбициозный симулятор зоопарков Planet Zoo 2 15 ч.
Хакеры теперь требуют с российских компаний по 50 млн рублей за данные и молчание — а потом охотно торгуются 16 ч.
Огневой тест тяжёлой ракеты New Glenn компании Blue Origin закончился эпическим взрывом — уничтожено всё вокруг 33 мин.
Anthropic обогнала OpenAI и стала самой дорогой ИИ-компанией в мире 54 мин.
Samsung заявила, что первой начала поставки образцов передовой памяти типа HBM4E 58 мин.
Представлены портативные консоли OneXPlayer 3 на базе Intel Arc G3 Extreme и OneXPlayer X2 Mini Pro с AMD Ryzen AI Max+ 395 3 ч.
Новая статья: Заглянуть за High-NA EUV 8 ч.
Флагманские смартфоны Xiaomi 17T и 17T Pro дебютировали в России — раскрыты цены 8 ч.
MediaTek представила чип Dimensity 7500, который ускорит игры и ИИ в массовых смартфонах 9 ч.
«Начало мечты»: Huawei показала чип с 2D-транзисторами — это шанс догнать TSMC без EUV-литографии 9 ч.
Zalman выпустила термопасту ZM-STC11 с высокой теплопроводностью и долгим сроком службы 9 ч.
Waymo начала перевозить пассажиров на новейших роботакси Ojai — пока бесплатно 10 ч.