Сегодня 17 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Облачные игровые платформы Независимые тесты выявили сильные и слаб...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Независимые тесты выявили сильные и слабые стороны ИИ-модели Claude Mythos Preview — от аудита кода до визуальной точности

ИИ-модель Mythos компании Anthropic подтвердила репутацию лучшего инструмента поиска программных уязвимостей, но в других задачах её результаты оказались неоднозначными. Компания XBOW, которая разрабатывает ИИ-инструменты для проверки защищённости систем, провела серию независимых тестов Mythos Preview.

Источник изображения: anthropic.com

Источник изображения: anthropic.com

XBOW сообщает, что Mythos Preview представляет собой существенный шаг вперёд по сравнению со всеми существующими моделями, независимо от провайдера. Модель отлично находит проблемы при тестировании на работающей системе с доступом к исходному коду, но хуже справляется с анализом кода в изоляции. Ещё 20 лет назад американский учёный в области информатики Гэри Макгроу (Gary McGraw) отметил, что ошибки в работе программ возникают на стыке багов в коде и изъянов архитектуры: найти архитектурные изъяны, просто изучая код построчно, нельзя — для этого требуется понимание системы на более высоком уровне. XBOW при этом подчёркивает: хотя любая ИИ-модель может обнаружить что-то интересное, «что-то» не равнозначно «всему».

В оценке результатов — умении отличать реальные уязвимости от ложных — Mythos отсеивала ложные срабатывания лучше предшественников, но иногда пропускала реальные уязвимости, когда свидетельства формально не удовлетворяли её критериям. Лучших результатов модель достигает при точно сформулированных запросах. В реверс-инжиниринге (восстановлении логики программы без доступа к исходному коду) и анализе нативного кода Mythos показала значительную силу. XBOW заключила, что модель способна проводить триаж — приоритизацию и отсев — как собственных результатов, так и находок конкурентов, а также разбираться в нестандартных прошивках. Тесты на взаимодействие с визуальным интерфейсом показали, что модель не всегда попадает в точные координаты элементов на экране, но практически эффективна при выборе действий в браузере: верно определяет нужный элемент и кликает в нужное место.

Остаётся вопрос стоимости. XBOW отмечает, что Mythos Preview — не просто очередная модель, а настоящий титан, но титаны велики, а величина означает дороговизну. Anthropic заявила, что Mythos будет в пять раз дороже модели Opus. XBOW проверила, можно ли дать более дешёвой модели больше времени и получить сопоставимую точность, — и ответ оказался утвердительным. При нормализации по стоимости работы Mythos Preview не выглядит расточительной, если требуется высокая точность, но на бенчмарках XBOW не стала лучшей в своём классе. При поиске веб-уязвимостей с фиксированным бюджетом токенов Mythos превосходит Opus 4.6, но уступает GPT5.5.

Главные выводы тестирования: Mythos чрезвычайно мощна для аудита исходного кода, хороша, но менее убедительна в подтверждении работоспособности найденных эксплойтов. Модель склонна к буквальности в оценках и преувеличивает практическую значимость находок, при этом сильна в нативном коде и реверс-инжиниринге. XBOW заключает, что Mythos Preview уверенно находит потенциальные уязвимости, особенно в исходном коде, и показывает сильные результаты в задачах, связанных с вебом, нативным кодом и реверс-инжинирингом.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Исследователи рассказали, как ИИ Mythos помог взломать новейшую систему защиты памяти Apple
Модель Claude Mythos от Anthropic помогла взломать macOS, обнаружив и объединив две уязвимости
OpenAI запустила Daybreak — ответ на инициативу Anthropic Glasswing в кибербезопасности на базе Claude Mythos
Microsoft разрешит менять положение панели задач и размер меню «Пуск» в Windows 11
Google начнёт наказывать сайты за накрутку попаданий в ИИ-ответы
Московский суд оштрафовал владельца Deus Ex, Metro и Kingdom Come: Deliverance за отказ локализовать данные россиян
Теги: кибербезопасность, ии, mythos, anthropic, информационная безопасность
кибербезопасность, ии, mythos, anthropic, информационная безопасность
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Sony хотела похвастаться ИИ-камерой Xperia 1 VIII, но получила волну мемов
Московский суд оштрафовал владельца Deus Ex, Metro и Kingdom Come: Deliverance за отказ локализовать данные россиян
Японцы создали магнитную память на квантовых эффектах — она в 25 раз быстрее DRAM, почти не греется и не изнашивается
Дженсен Хуанг стал героем китайских соцсетей, перекусив лапшой и мороженым прямо на пекинской улице
Солнечная энергетика страдает от угольных ТЭС, установили учёные
Независимые тесты выявили сильные и слабые стороны ИИ-модели Claude Mythos Preview — от аудита кода до визуальной точности 52 мин.
Мальта стала первой страной, граждане которой бесплатно получат годовую подписку на ChatGPT Plus 56 мин.
Новая статья: Subnautica 2 — хорошо на дне морском. Предварительный обзор 9 ч.
Acronis представила платформу Cyber Frame — альтернативу продуктам VMware 9 ч.
Microsoft разрешит менять положение панели задач и размер меню «Пуск» в Windows 11 17 ч.
Бороться со своими дипфейками на YouTube теперь может любой желающий 17 ч.
ZA/UM показала 12 минут геймплея Zero Parades: For Dead Spies — психоделической шпионской RPG в духе Disco Elysium 20 ч.
Новая статья: Mixtape — воспоминания никто не отнимет. Рецензия 16-05 00:02
Google начнёт наказывать сайты за накрутку попаданий в ИИ-ответы 15-05 23:44
Спринт, торговля и продолжение сюжета: разработчики Subnautica 2 раскрыли план улучшения игры на ближайшие месяцы 15-05 19:59
Samsung готовит петабайтные Nearline SSD — ёмкие, но не слишком надёжные 15 ч.
Геоинженеры Stardust предложили охладить Землю, распылив особый светоотражающий «песок» в стратосфере 15 ч.
США заподозрили Arm в антиконкурентном поведении 17 ч.
Человекоподобные роботы Figure AI научились сортировать посылки сутки напролёт 17 ч.
Intel Core i9-14900KF разогнали до 9206,34 МГц — это новый мировой рекорд 17 ч.
Дизайнер Apple рассказал о работе над AirPods Max 17 ч.
SpaceX ускорила выход на биржу — IPO на Nasdaq намечено на 12 июня 17 ч.
XBOX, а не Xbox: Microsoft решила писать имя игрового подразделения капслоком 17 ч.
Apple тестирует производство чипов для iPhone на мощностях Intel 22 ч.
Китайские ИТ-гиганты ускорили переход на отечественные ИИ-ускорители, несмотря на возможное возвращение Nvidia 22 ч.