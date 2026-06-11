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Anthropic извинилась за непрозрачность в вопросах безопасности Claude Fable 5

Anthropic принесла извинения, что установила скрытые ограничения на работу своей модели искусственного интеллекта Claude Fable 5, которые мешают деятельности исследователей, как, впрочем, и конкурентов, разрабатывающим собственные системы. Компания пообещала сменить курс и стать более прозрачной в вопросах ограничений, даже если Fable будет отклонять больше запросов.

Источник изображения: anthropic.com

Источник изображения: anthropic.com

Claude Fable 5 стала первой ИИ-моделью класса Mythos — Anthropic охарактеризовала их как слишком опасные для выпуска в открытый доступ. Разработчик заявил, что устранил некоторые из этих угроз, запретив модели отвечать на запросы по некоторым темам «высокого риска». Это сделано также для защиты от дистилляции — метода обучения меньших моделей ИИ на ответах крупных. При выявлении попыток дистилляции модель, отметили в Anthropic, ранее намеренно давала ответы более низкого качества. И пользователи же не знали о срабатывании средства защиты или о понижении качества ответов.

Теперь же компания решила изменить свой подход: при обнаружении попыток дистилляции ответы будут перенаправляться на Claude Opus 4.8 — предыдущую флагманскую модель компании, — и пользователь каждый раз будет получать соответствующее уведомление. Аналогичная схема действительна и при ответах на вопросы в областях высокого риска: таких как биология, химия и кибербезопасность. Если соответствующие запросы не блокируются полностью, то они делегируются Opus 4.8.

«Видимые меры можно проверить, поэтому они должны быть надёжными, а на их правильную настройку требуется время. Невидимые можно нацелить более узко, что позволяет нам быстро выпускать продукт с очень небольшим числом ложных срабатываний. По этой причине мы выбрали невидимые меры защиты — и этот компромисс был неправильным. Вы должны иметь представление о мерах защиты, которые мы используем, и о том, почему. Приносим извинения за то, что не смогли найти правильный баланс», — заявили в Anthropic.

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Теги: anthropic, claude, fable, ии
anthropic, claude, fable, ии
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