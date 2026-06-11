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Gears of War: E-Day станет самой продолжительной игрой серии от The Coalition — новые подробности консольного эксклюзива Xbox

Ведущие разработчики Gears of War: E-Day из канадской студии The Coalition (принадлежит Microsoft) в интервью изданию IGN поделились новыми подробностями горячо ожидаемого приключенческого шутера от третьего лица.

Источник изображений: Xbox

Источник изображений: Xbox

События игры развернутся в городе Калона за 14 лет до Gears of War: саранча вырвалась из-под земли и поставила под угрозу будущее человечества. Противостоять Орде будет отряд «Браво» во главе с Маркусом Фениксом и Домиником Сантьяго.

По словам креативного директора Мэтта Сирси (Matt Searcy), кампания E-Day — самая продолжительная из сделанных The Coalition (более 14 часов). Уровни всё ещё линейны, но некоторые предлагают обширные области для исследования.

Gears of War: E-Day создаётся без помощи генеративного ИИ

Gears of War: E-Day создаётся без помощи генеративного ИИ

Разработчики Gears of War: E-Day старались придерживаться канона франшизы, поэтому Коула и Бэрда в игре не будет (но появятся отсылки для фанатов). Зато будет возможность прыгать — впрочем, платформенных испытаний ждать не стоит.

Сирси подтвердил, что пользователи Gears of War: E-Day смогут переместить шкалу активной перезарядки из центра экрана в правый верхний угол, а также поиграть за всех четырёх участников отряда «Браво» с самого начала прохождения.

Легендарного бега на корточках из прошлых игр серии в Gears of War: E-Day тоже не будет

Легендарного бега на корточках из прошлых игр серии в Gears of War: E-Day тоже не будет

Gears of War: E-Day будет приквелом, но что насчёт продолжения? Вышедшая в 2019 году Gears 5 оборвалась на самом интересном месте. В The Coalition, однако, комментировать будущее серии отказались.

Релиз Gears of War: E-Day ожидается 6 октября на PC (недоступна в российском Steam, Microsoft Store), Xbox Series X и S, а также в Game Pass. Обещают невиданную детализацию, графику на Unreal Engine 5 и текстовый перевод на русский.

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Теги: gears of war: e-day, the coalition, xbox game studios, шутер
gears of war: e-day, the coalition, xbox game studios, шутер
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