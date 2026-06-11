«Некоторое количество перемещений рабочих мест»: Anthropic разработала план на случай, если ИИ оставит людей без работы

Вчера Anthropic опубликовала рамочный проект экономической политики, направленный на смягчение масштабных потрясений, которые может вызвать повсеместное внедрение ИИ. Компания стыдливо называет их «некоторым количеством перемещений рабочих мест». Рассматривается три возможных сценария — для 5-процентной, 10-процентной и «беспрецедентной» безработицы. ИИ-компания стоимостью более $1 трлн щедро пообещала выделить $350 млн (0.035 %) на разработку решений.

«Мы не стремимся к перемещению рабочих мест. Мы работаем над предотвращением или минимизацией этого, — пояснила Anthropic, публикуя документ. — Некоторое количество перемещений рабочих мест, хотя мы не можем сказать, насколько крупное, может быть неотъемлемым следствием технологии, и наша ответственность — подготовиться к этому и отреагировать на это».

Текущий уровень безработицы в США составляет 4,3 %. Последний раз он превышал 10 % в 2020 году во время пандемии. Самый высокий уровень безработицы в XX веке зафиксирован во время Великой депрессии — в 1933 году он достиг 25 %. Anthropic затрудняется прогнозировать, какой уровень безработицы в наши дни вызовет внедрение ИИ и станут ли перебои в работе «временным шоком» или «долгосрочной реструктуризацией, в результате которой спрос на человеческий труд значительно и постоянно снизится». Поэтому компания подготовила несколько сценариев возможного развития событий.

В случае уровня безработицы порядка 5 %, Anthropic предлагает расширить «новые капитальные счета, создаваемые при рождении», и позволить молодым людям также получать от них выгоду. По мнению компании, в этой ситуации помогут такие меры, как «гранты на профессиональную подготовку, реформа лицензирования профессий и страхование заработной платы, которые облегчат работникам поиск новых ролей и вход в новые отрасли». Anthropic также предлагает создать стимулы для компаний, которые сохранят рабочие места.

«В сценарии с 10-процентным сокращением рабочих мест нашим приоритетом является расширение страхования по безработице, которое мы предлагаем дополнить отраслевой поддержкой в ​​переходный период и мерами по удовлетворению основных потребностей, — говорится в плане Anthropic. — Если ИИ станет всеобщей заменой человеческому труду, политикам также необходимо будет учитывать темпы его внедрения, в том числе путём стимулирования компаний к постепенному управлению сокращением рабочих мест».

В наиболее критической ситуации «беспрецедентной безработицы», которая, предположительно, означает уровень выше 25 %, по мнению Anthropic потребуется «замещение дохода для значительной части рабочей силы». «Нам понадобятся новые источники налоговых поступлений и новые способы их широкого распределения, которые могут включать базовый доход, модели суверенного благосостояния и механизмы распределения долей, — поясняет компания. — Этот сценарий — новая экономическая территория, поэтому мы не уверены в правильных решениях».

Anthropic не может предложить конкретных мер для наихудшего сценария, который сама, по сути, и провоцирует. Компания затрудняется даже спрогнозировать, сколько рабочих мест будет сокращено. По мнению Anthropic, «потенциальные источники доходов [для потерявших работу] могут включать повышение налога на прирост капитала, широкомасштабные налоги на потребление, отраслевые сборы за использование ИИ (измеряемые токенами, вычислительными ресурсами или доходом) и масштабируемые цифровые дивиденды, финансируемые за счёт налогов на цифровой сектор».

Разработанная Anthropic концепция ориентирована на США, но принципы являются глобальными. «Мы надеемся обсудить эти вопросы с правительствами разных стран и включить их в повестку дня G7 и предстоящего саммита по ИИ в Женеве», — заявила компания.