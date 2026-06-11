Сегодня 11 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... «Некоторое количество перемещений рабочи...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Некоторое количество перемещений рабочих мест»: Anthropic разработала план на случай, если ИИ оставит людей без работы

Вчера Anthropic опубликовала рамочный проект экономической политики, направленный на смягчение масштабных потрясений, которые может вызвать повсеместное внедрение ИИ. Компания стыдливо называет их «некоторым количеством перемещений рабочих мест». Рассматривается три возможных сценария — для 5-процентной, 10-процентной и «беспрецедентной» безработицы. ИИ-компания стоимостью более $1 трлн щедро пообещала выделить $350 млн (0.035 %) на разработку решений.

Источник изображений: unsplash.com

Источник изображений: unsplash.com

«Мы не стремимся к перемещению рабочих мест. Мы работаем над предотвращением или минимизацией этого, — пояснила Anthropic, публикуя документ. — Некоторое количество перемещений рабочих мест, хотя мы не можем сказать, насколько крупное, может быть неотъемлемым следствием технологии, и наша ответственность — подготовиться к этому и отреагировать на это».

Текущий уровень безработицы в США составляет 4,3 %. Последний раз он превышал 10 % в 2020 году во время пандемии. Самый высокий уровень безработицы в XX веке зафиксирован во время Великой депрессии — в 1933 году он достиг 25 %. Anthropic затрудняется прогнозировать, какой уровень безработицы в наши дни вызовет внедрение ИИ и станут ли перебои в работе «временным шоком» или «долгосрочной реструктуризацией, в результате которой спрос на человеческий труд значительно и постоянно снизится». Поэтому компания подготовила несколько сценариев возможного развития событий.

В случае уровня безработицы порядка 5 %, Anthropic предлагает расширить «новые капитальные счета, создаваемые при рождении», и позволить молодым людям также получать от них выгоду. По мнению компании, в этой ситуации помогут такие меры, как «гранты на профессиональную подготовку, реформа лицензирования профессий и страхование заработной платы, которые облегчат работникам поиск новых ролей и вход в новые отрасли». Anthropic также предлагает создать стимулы для компаний, которые сохранят рабочие места.

«В сценарии с 10-процентным сокращением рабочих мест нашим приоритетом является расширение страхования по безработице, которое мы предлагаем дополнить отраслевой поддержкой в ​​переходный период и мерами по удовлетворению основных потребностей, — говорится в плане Anthropic. — Если ИИ станет всеобщей заменой человеческому труду, политикам также необходимо будет учитывать темпы его внедрения, в том числе путём стимулирования компаний к постепенному управлению сокращением рабочих мест».

В наиболее критической ситуации «беспрецедентной безработицы», которая, предположительно, означает уровень выше 25 %, по мнению Anthropic потребуется «замещение дохода для значительной части рабочей силы». «Нам понадобятся новые источники налоговых поступлений и новые способы их широкого распределения, которые могут включать базовый доход, модели суверенного благосостояния и механизмы распределения долей, — поясняет компания. — Этот сценарий — новая экономическая территория, поэтому мы не уверены в правильных решениях».

Anthropic не может предложить конкретных мер для наихудшего сценария, который сама, по сути, и провоцирует. Компания затрудняется даже спрогнозировать, сколько рабочих мест будет сокращено. По мнению Anthropic, «потенциальные источники доходов [для потерявших работу] могут включать повышение налога на прирост капитала, широкомасштабные налоги на потребление, отраслевые сборы за использование ИИ (измеряемые токенами, вычислительными ресурсами или доходом) и масштабируемые цифровые дивиденды, финансируемые за счёт налогов на цифровой сектор».

Разработанная Anthropic концепция ориентирована на США, но принципы являются глобальными. «Мы надеемся обсудить эти вопросы с правительствами разных стран и включить их в повестку дня G7 и предстоящего саммита по ИИ в Женеве», — заявила компания.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Всё по-честному, без обмана»: Сулейман из Microsoft отказался от своих слов о полной замене офисных сотрудников ИИ
Мировой технологический сектор потерял 73 200 рабочих мест за один квартал — и это ещё не предел
ИИ отбирает рабочие места у айтишников: безработица в ИТ-секторе США растёт пятый месяц подряд
Deezer выпустил детектор ИИ-музыки для других стримингов
Anthropic извинилась за непрозрачность в вопросах безопасности Claude Fable 5
ИИ-агент OpenClaw провалил тесты на фишинговые атаки
Теги: безработица, искусственный интеллект, anthropic, сценарий
безработица, искусственный интеллект, anthropic, сценарий
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
После долгих лет безуспешной борьбы с мошенниками Valve перестанет продавать физические подарочные карты Steam
Xiaomi получила разрешение на выпуск «электромобилей с расширителем запаса хода» в виде ДВС
В США запустили первое производство керосина из атмосферного CO2 — о цене лучше не спрашивать
Windows 11 получила крупное обновление, которое действительно ускорило ОС
Учёные создали суперконденсатор дешевле некуда — из воды, глины и графена
Ролевой боевик Valor Mortis от создателей Ghostrunner не выйдет в один день с Control Resonant — объявлена новая дата релиза 40 мин.
«Абеляр, запускай игру»: для Warhammer 40,000: Rogue Trader вышло сюжетное дополнение «Неисчислимый музеон» и крупное обновление 1.6 2 ч.
«Некоторое количество перемещений рабочих мест»: Anthropic разработала план на случай, если ИИ оставит людей без работы 2 ч.
Gears of War: E-Day станет самой продолжительной игрой серии от The Coalition — новые подробности консольного эксклюзива Xbox 3 ч.
Антивирусное импортозамещение сработало: в России почти перестали пользоваться иностранным защитным ПО 3 ч.
Deezer выпустил детектор ИИ-музыки для других стримингов 4 ч.
Амбициозный авиасимулятор «Корея. Серия Ил-2» опоздает на вылет — новый трейлер и дата полноценного релиза 4 ч.
Anthropic извинилась за непрозрачность в вопросах безопасности Claude Fable 5 5 ч.
ИИ-агент OpenClaw провалил тесты на фишинговые атаки 5 ч.
Google представила очень быструю открытую ИИ-модель DiffusionGemma, которая принципиально отличается от других 5 ч.
Google начала переговоры с Samsung о производстве части ИИ-чипа TPU следующего поколения 2 ч.
Huawei готовится вскоре повысить цены на свои устройства 3 ч.
Meta хочет зарабатывать больше денег не на рекламе, но у неё плохо получается 3 ч.
Инстансы Amazon EC2 M9g и M9gd на базе Graviton5 уже доступны в ряде регионов 4 ч.
Развитие ЦОД может столкнуться с «энергетической стеной» к 2030 году 4 ч.
Meta и Reliance Industries расширят партнёрство, построив ИИ-совместимый ЦОД в Индии 4 ч.
Потребление воды ИИ вырастет до 2,27 млрд кубометров к 2030 году — в основном из-за роста энергопотребления 5 ч.
«Мегафон» запустил магистральную линию на базе компактных 400G‑трансиверов российского производства 5 ч.
Vertiv представила серверную стойку Rack Extreme, которая выдержит более 2000 кг оборудования 7 ч.
Телевизор TCL 75C7L: большой экран, SQD-Mini LED, высокая яркость и ничего лишнего 8 ч.