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Впервые солнечная энергетика в США на целый месяц затмила угольную

Точный учёт почасовой выработки электроэнергии в США показал, что в течение мая 2026 года солнечная генерация впервые в течение целого месяца давала больше электроэнергии, чем угольная. В структуре энергобаланса страны солнце стало третьим базовым источником энергии, дополнив газовую и атомную отрасли генерации.

Источник изображения: Ember

Источник изображения: Ember

Как уточняют аналитики компании Ember, в мае солнечная энергия обеспечила рекордную долю электроэнергии в США, достигнув показателя 12,8 %, в то время как доля от угольной генерации упала до 12,2 %, что для неё стало четвертым самым низким показателем за всю историю наблюдений.

В показателях выработки объём полученной от солнца электроэнергии составил 45,5 ТВт·ч, превысив этот показатель за май 2025 года на 17 % и установив новый рекорд, достигнутый в июле прошлого года. Более того, этот рекорд может быть снова побит в ближайшие летние месяцы. Добавим, в то время как общая выработка солнечной энергии обычно достигает своего пика в июне или июле, её доля в структуре производства электроэнергии часто бывает самой высокой именно в апреле или мае, поскольку солнце уже довольно активное, а кондиционеры ещё не работают с повышенной нагрузкой, свойственной летним месяцам (что заставляет активнее сжигать летом тот же уголь).

В апреле 2026 года выработка от угольной генерации достигла рекордно низкого месячного уровня в 39,3 ТВт·ч. Хотя в мае генерация с помощью угля незначительно выросла до 43,4 ТВт·ч., она осталась на 11 % ниже уровня мая 2025 года. Скромный рост был компенсирован увеличением солнечной генерации, что позволило солнечной энергетике впервые на целый месяц обогнать уголь в структуре производства электроэнергии в США.

Доля угольной генерации в структуре производства электроэнергии в США за последние пять лет сократилась почти вдвое — с 19,7 % в мае 2021 года до 12,2 % в мае 2026 года. Напротив, доля солнечной энергетики в общем объеме производства электричества за тот же период более чем удвоилась — с 5,4 % до 12,8 %.

«Солнечная энергетика США продолжает устанавливать новые рекорды. Впервые весь месяц она опережает уголь, что свидетельствует о том, как далеко продвинулась солнечная энергетика, превратившись из нишевого источника энергии в третий по величине и быстрорастущий источник энергии в электроэнергетической системе США, — сказал Николас Фулгам (Nicolas Fulghum), старший аналитик Ember. — От Техаса до Калифорнии рынки по всей территории США делают ставку на солнечную энергию для удовлетворения растущих потребностей в электроэнергии».

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Теги: возобновляемая энергия, аналитика, солнечная энергия, ember, сша
возобновляемая энергия, аналитика, солнечная энергия, ember, сша
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