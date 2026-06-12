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SemiAnalysis: подписная модель на ИИ-сервисы оказалась до семи раз дешевле доступа по API

Разработчики служб искусственного интеллекта предоставляют доступ к своим моделям как по подписке с фиксированной платой, так и по API. Аналитики SemiAnalysis решили сравнить, какой из подходов выгоднее и обнаружили, что подписка с фиксированной платой намного выгоднее, чем может показаться.

Источник изображений: x.com/semianalysis_

Источник изображений: x.com/semianalysis_

Есть расхожее убеждение, что при подписке с ценой $200 в месяц пользователь получает объём вычислительных ресурсов, который при доступе по API обошёлся бы в $2000. На самом деле подписка ещё выгоднее. Эксперты SemiAnalysis оформили все доступные варианты подписки на Anthropic и OpenAI, после чего стали запускать ресурсоёмкие задачи по написанию программного кода, пока не исчерпывали недельный лимит.

По тарифу Claude Max 20x у Anthropic с ценником $200 в месяц они успели получить вычислительных ресурсов в объёме, который при доступе по API обошёлся бы без малого в $8000. Тариф OpenAI ChatGPT Pro 20x по той же цене позволяет использовать ресурсы на $14 000.

На деле выгода от подписки зависит от того, насколько активно пользователь расходует выделяемые ему квоты вычислений. Если ресурсы расходуются слабо, маржа разработчика составляет 90–95 %. Когда же токены уходят по максимуму, Anthropic уходит в убыток на величину от 400 % до 900 %, а для OpenAI этот показатель достигает 1650 %.

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Теги: semianalysis, ии, api, подписка, аналитика
semianalysis, ии, api, подписка, аналитика
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