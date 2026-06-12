Китай запустил одну из своих самых тяжёлых ракет-носителей — её заявленная нагрузка поставила экспертов в тупик

11 июня 2026 года в 15:30 по пекинскому времени (10:30 мск) с космодрома Вэньчан был совершён первый в этом году и 11-й в целом запуск тяжёлой ракеты «Чанчжэн-5». Обычно с помощью этой ракеты Китай доставлял на Луну посадочные модули и луноходы, но в этот раз полезная нагрузка была для вывода на орбиту Земли. Согласно заявлению, на борту ракеты находился экспериментальный спутник связи, масса которого с учётом носителя должна быть запредельной.

Двухступенчатая ракета «Чанчжэн-5» с четырьмя боковыми ускорителями способна вывести на низкую орбиту Земли 25 т полезной нагрузки, 14 т на геопереходную или доставить 8,5 т к Луне. В частности, уже в конце этого лета такая же ракета в составе миссии «Чанъэ‑7» понесёт к Луне посадочный модуль и луноход. Ради меньшей нагрузки никто не будет использовать дорогую и тяжёлую ракету, которой является «Чанчжэн-5».

О полезной нагрузке известно мало. Официальные источники утверждают, что аппарат послужит платформой для проверки новых систем многодиапазонной орбитальной космической связи. Не исключено, что в составе орбитальной спутниковой платформы будут протестированы системы, имеющие отношения к стандарту 6G. Как бы там ни было, запуск оказался интригующим, что заставляет с нетерпением ожидать подробностей.

Кстати, для сравнения, масса гигантских спутников связи BlueBird 8 компании AST SpaceMobile достигает 6 т, что в три-четыре раза меньше только что отправленного в космос китайского спутника связи. Интригует? Не то слово!