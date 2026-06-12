Япония успешно запустила ракету-носитель H3 в легчайшей конфигурации

12 июня 2026 года с космодрома Танэгасима Япония запустила новую ракету-носитель H3 в самой лёгкой конфигурации — без единого твердотопливного ускорителя. Это расширяет диапазон применений ракеты для вывода в космос лёгкой и средней по тяжести полезной нагрузки. Ракета H3 обещает стать универсальным инструментом, покрывая весь диапазон запусков, ювелирно точно подгоняя характеристики под задачи и орбиты.

Запуск стал первым после декабрьского провала, когда ракета по дороге в космос потеряла спутник. В тот раз она взлетала с двумя боковыми ускорителями. Также допускается максимально возможная конфигурация с четырьмя боковыми ускорителями. Сегодня для запуска ни один из них не был использован. Ракета поднялась в небо лишь на трёх жидкостных двигателях LE-9 в составе первой ступени. Это был её первый полёт исключительно в «жидкостной» конфигурации.

В облегчённом варианте ракета H3 способна доставлять на низкую околоземную орбиту около 8 т полезной нагрузки. С двумя ускорителями масса нагрузки возрастает до 12 т и с четырьмя — до 16 т. Также в составе первой ступени допускается установка только двух двигателей LE-9 вместо трёх, что может ещё снизить возможности ракеты, хотя стоимость запуска также будет ниже.

По данным источников, в облегчённой конфигурации ракета вывела на орбиту шесть малых спутников, включая аппарат «Умицубаме» (Umitsubame) Токийского научного института для визуального наблюдения за океанами, и «Сираито» (Shiraito) университета Сидзуока, которые будут тестировать технологию свода с орбиты космического мусора.

Для ракеты H3 это был восьмой запуск в целом с учётом двух неудач, что для новой ракеты вполне допустимо.