По итогам мая аудитория сервиса OpenAI ChatGPT достигла 1 млрд пользователей в месяц, пишет CNBC со ссылкой на статистику аналитической компании Sensor Tower. Это рекордный темп: предыдущий рекордсмен в лице «Google Карт» сумел набрать аудиторию в 1 млрд пользователей лишь за пять лет.

Ещё в феврале OpenAI сообщила, что совокупная аудитория ChatGPT на всех платформах составляла 900 млн пользователей в месяц, и добавила, что шестикратно обгоняет конкурента, который идёт вторым в рейтинге. Следующими по популярности, гласит статистика Sensor Tower, идут Google Gemini, китайская ByteDance Doubao и её международный вариант Dola, а также считающийся главным конкурентом чат-бот Anthropic Claude. Годовой рост аудитории ChatGPT по итогам мая составил 62 %, а Claude и Meta✴ AI показали рост на 640 % и 973 % соответственно — конкуренты активно повышают качество своих сервисов, отмечают эксперты.

Репутация ChatGPT не идеальна. После того, как у Anthropic возник конфликт и Пентагоном, OpenAI заняла место конкурента в качестве оборонного подрядчика в области искусственного интеллекта, чем навлекла на себя гнев общественности: только 28 февраля, на следующий день после заключения контракта, число удалений ChatGPT подскочило на 295 %. Негативная динамика лидера отрасли сыграла в пользу Anthropic, чьё приложение чат-бота Claude в те же выходные взлетело на верхушку рейтинга Apple App Store, впервые обогнав ChatGPT. А сейчас OpenAI и Anthropic готовятся выйти на биржу.

Но едва ли этический аспект окажет ощутимое влияние на развитие технологий ИИ и на успех лидеров отрасли — признаков замедления эксперты не наблюдают. Anthropic недавно предупредила, что бесконтрольное развитие ИИ представляет угрозу; папа римский Лев XIV предупредил о растущем неравенстве и проблемах безопасности из-за ненасытного спроса на ИИ в мире; американские выпускники стали освистывать каждое публичное упоминание ИИ из-за опасений, что он может вытеснить человека с рынка труда. Недавно проведённый опрос среди 12 000 специалистов по работе с клиентами показал, что 74 % респондентов постоянно пользуются ИИ в работе, и это на 23 п.п. выше, чем год назад; более 40 % регулярно применяющих ИИ работников признались, что экономия рабочего времени достигает одного дня в неделю. «Хотя отрицательное отношение к ИИ <..> несомненно, растёт, потребители всё чаще используют эти платформы и полагаются на них», — заключили в Sensor Tower.