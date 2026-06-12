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Три четверти пользователей ИИ уже доверяют ИИ-агентам больше, чем друзьям

Трое из четверых (74 %) потребителей заявили, что доверяют персональному агенту искусственного интеллекта больше, чем своему лучшему другу, когда тот совершает покупку от его имени, сообщает TechRadar со ссылкой на проведённый компанией Accenture опрос.

Источник изображения: Igor Omilaev / unsplash.com

Источник изображения: Igor Omilaev / unsplash.com

В опросе приняли участие более 25 000 потребителей из 16 стран мира. ИИ используется для сравнения, ведения переговоров, принятия решений и даже совершения покупок от имени своих пользователей. Ещё 74 % опрошенных заявили, что теперь готовы разрешать ИИ-агентам выполнять связанные с коммерцией задачи: совершать сделки, рассматривать жалобы от клиентов, изменять порядок заказа продуктов и продлевать подписки.

Большинство потребителей высказалось за то, чтобы контролировать ситуацию и оставлять последнее слово за собой, но уже каждый третий (32 %) готов дать ИИ возможность принимать окончательное решение о покупке перед оплатой с учётом заранее определённых параметров: бюджета, отношения к торговой марке и других предпочтений. И каждый десятый (9 %) разрешил бы ИИ-агентам совершать транзакции и совершать покупки автономно, без их одобрения.

Ещё 31 % признались, что успешная сделка с низким уровнем риска, такая как покупка продуктов или пересмотр заказа товаров для дома, способна повысить их доверие к ИИ-агентам. Компьютеры всё активнее берут на себя задачи, связанные с покупкой товаров, но и от физических магазинов люди пока отказываться не готовы: без малого треть (31 %) считает, что значение магазинов как места для обмена опытом возрастёт, а 30 % указывают, что для укрепления доверия важное значение сохранит личное общение. Другими словами, потребитель хочет, чтобы процесс покупки стал проще, но и от привычных форматов он отказываться не намерен — такой вывод авторы исследования предлагают сделать розничным продавцам.

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Теги: ии, ии-агент, розница
ии, ии-агент, розница
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