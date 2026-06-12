Три четверти пользователей ИИ уже доверяют ИИ-агентам больше, чем друзьям

Трое из четверых (74 %) потребителей заявили, что доверяют персональному агенту искусственного интеллекта больше, чем своему лучшему другу, когда тот совершает покупку от его имени, сообщает TechRadar со ссылкой на проведённый компанией Accenture опрос.

В опросе приняли участие более 25 000 потребителей из 16 стран мира. ИИ используется для сравнения, ведения переговоров, принятия решений и даже совершения покупок от имени своих пользователей. Ещё 74 % опрошенных заявили, что теперь готовы разрешать ИИ-агентам выполнять связанные с коммерцией задачи: совершать сделки, рассматривать жалобы от клиентов, изменять порядок заказа продуктов и продлевать подписки.

Большинство потребителей высказалось за то, чтобы контролировать ситуацию и оставлять последнее слово за собой, но уже каждый третий (32 %) готов дать ИИ возможность принимать окончательное решение о покупке перед оплатой с учётом заранее определённых параметров: бюджета, отношения к торговой марке и других предпочтений. И каждый десятый (9 %) разрешил бы ИИ-агентам совершать транзакции и совершать покупки автономно, без их одобрения.

Ещё 31 % признались, что успешная сделка с низким уровнем риска, такая как покупка продуктов или пересмотр заказа товаров для дома, способна повысить их доверие к ИИ-агентам. Компьютеры всё активнее берут на себя задачи, связанные с покупкой товаров, но и от физических магазинов люди пока отказываться не готовы: без малого треть (31 %) считает, что значение магазинов как места для обмена опытом возрастёт, а 30 % указывают, что для укрепления доверия важное значение сохранит личное общение. Другими словами, потребитель хочет, чтобы процесс покупки стал проще, но и от привычных форматов он отказываться не намерен — такой вывод авторы исследования предлагают сделать розничным продавцам.