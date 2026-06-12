Bethesda отметила 30-летие Quake на удивление крупным обновлением для Quake Champions

Условно-бесплатный соревновательный шутер Quake Champions спустя четыре года после выхода из раннего доступа продолжает получать обновления. Новейшее приурочено к скорому 30-летнему юбилею франшизы.

Как подметил портал PC Gamer, накануне в Quake Champions стартовал 30-й контентный сезон. Соответствующий боевой пропуск в честь предстоящей годовщины серии сделали бесплатным для всех игроков.

Боевой пропуск 30-го сезона Quake Champions включает подборку наград из Quake (1996) и QuakeCon прошлых лет, прежде эксклюзивные облики, а также новую ракетницу «Дезинтегратор» из Quake 2 и подиум «Магия Земли Горота».

Скриншоты наполнения боевого пропуска

За пределами контентных нововведений приуроченное к 30-летию Quake обновление Quake Champions включает целый ряд существенных технических и геймплейных изменений, улучшений и оптимизаций.

В частности, разработчики из id Software перестроили сетевой код с целью компенсировать задержку, внедрили универсальные шейдеры оружия, добавили опцию случайного выбора чемпиона, развесили знамёна в честь юбилея и так далее.

Скриншоты обновления

Пользователи на форуме Reddit оказались приятно удивлены как самим апдейтом, так и его объёмом. «Честно говоря, я шокирован, что эта игра продолжает получать обновления», — поделился hipnotyq.

Quake Champions стартовала в раннем доступе Steam ещё 22 августа 2017 года, а на выходе релизной версии 18 августа 2022-го появилась в Microsoft Store. Пиковый онлайн в сервисе Valve последние месяцы не превышает 600 человек.