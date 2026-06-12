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Tesla выпустила рекламу автопилота, в которой нашли целый набор нарушений ПДД

По мере того, как системы активной помощи водителю Tesla эволюционировали в США, компании приходилось бороться со злоупотреблениями, которые нередко документировались их авторами в форме видеороликов. Теперь же, продвигая свои технологии при помощи рекламных роликов, Tesla сама не гнушается пренебрегать правилами и законами.

Источник изображения: Tesla, X

Источник изображения: Tesla, X

За последние три недели, как отмечает Electrek, компания опубликовала два рекламных видео. В одном из них водитель занимался приготовлением кофейного напитка во время движения, очевидным образом не только не держась за руль, но даже не обращая внимания на дорожную обстановку. Разумеется, видео вряд ли записано сотрудниками Tesla, но оно демонстрируется на официальной странице компании в социальной сети X. Конечно, автопроизводитель сопроводил этот ролик мелким дисклеймером о необходимости для водителя постоянно контролировать автомобиль в движении, и отсутствии у машин Tesla способности передвигаться полностью автономно, но из числа пяти с лишним миллионов зрителей вряд ли значительная часть смогла прочесть это уведомление.

Во втором ролике, который приурочен к одобрению комплекса FSD для использования на дорогах Дании, показан процесс перемещения электромобиля Tesla под управлением автоматики по улицам Копенгагена. Знакомые с местной дорожной обстановкой внимательные зрители, как отмечает Electrek, уличили конкретный экземпляр транспортного средства Tesla во множественных нарушениях правил дорожного движения. Машина проехалась по полосе только для общественного транспорта, повернула направо под запрещающий знак, а также под «кирпич», выехала на улицу для пешеходного движения и велосипедную дорожку. При такой концентрации довольно опасных нарушений вряд ли можно говорить о готовности технологии FSD полноценно и безопасно применяться на дорогах Дании. Более того, демонстрация таких нарушений в социальных сетях предоставляет многочисленным истцам, которые обвиняют автопилот Tesla в несовершенстве, дополнительную доказательную базу.

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Теги: tesla, fsd, автопилот
tesla, fsd, автопилот
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