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Infineon построила завод по производству силовых микросхем для ИИ ЦОД за €5 млрд

Infineon сообщила о предстоящем открытии 2 июля в Дрездене завода Smart Power Fab по производству силовых микросхем. Стоимость этого объекта составила €5 млрд, причём на его строительство ЕС выделил субсидии в размере €1 млрд в рамках «Закона о чипах» (European Chips Act).

Источник изображения: Infineon Technologies

Источник изображения: Infineon Technologies

Это первый успех в реализации этого закона, призванного обеспечить к 2030 году ЕС 20-процентную долю на мировом рынке полупроводников, поскольку проект Intel по строительству завода в Магдебурге закончился провалом. Завод Smart Power Fab будет производить силовые полупроводники для ИИ ЦОД, а также для электромобилей и систем возобновляемой энергии.

Открытие завода состоится на три месяца раньше графика. «ИИ ЦОД, которые сейчас строятся и планируются по всему миру, к 2030 году будут потреблять вдвое больше электроэнергии, чем сегодня, — заявил главный операционный директор Александр Горски (Alexander Gorski). — Это столько же, сколько потребляет вся Федеративная Республика Германия».

Горски сообщил, что производство микросхем на заводе, который находится в том же кампусе, что и первый европейский завод TSMC, будет постепенно наращиваться в зависимости от спроса, потенциально принося до €5 млрд дохода в год. Вместе с тем он отказался назвать сроки, когда завод выйдет на полную мощность.

По словам Горски, компания инвестировала в строительство около €2 млрд, а оставшиеся €3 млрд будут в дальнейшем израсходованы на пополнение парка оборудования завода по мере роста спроса. Ожидается, что работа завода обеспечит до 1000 рабочих мест в Дрездене.

Завод Smart Power Fab будет производить чипы как из кремния, так и из карбида кремния. На последние уже есть крупный клиент — Siemens, с которой 8 июня компания Infineon заключила соглашение о партнёрстве по поставке силовых модулей CoolSiC MOSFET для твердотельных автоматических выключателей Siemens SENTRON 3QD2, которые обеспечивают защиту ИИ ЦОД и ИИ-фабрик от электрических сбоев.

«ИИ ЦОД и ИИ-фабрики становятся всё более электрифицированными и сложными, — отметил Андреас Вайсл (Andreas Weisl), директор по продажам Infineon в промышленном и инфраструктурном сегменте. — Это повышает уязвимость к электрическим сбоям».

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Теги: infineon, ес, субсидии, производство микросхем
infineon, ес, субсидии, производство микросхем
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