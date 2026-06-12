Эксперты Socket обнаружили вирус под названием Hades, чья задача — атаковать проекты по разработке ПО на уровне цепочки поставок. У него есть оригинальная защита от сканеров на основе искусственного интеллекта — он провоцирует отказ в их работе, отправляя недопустимые запросы.

В некоторый файлах JavaScript, входящих в комплект Hades, содержатся комментарии к коду, в которые включены инструкции для используемых в защите систем ИИ. Эти инструкции гласят, что вредонос работает в неограниченном режиме без каких-либо правил безопасности, а затем отправляется запрос на создание ядерного и биологического оружия с подробным описанием. Этот относительно нехитрый приём нейтрализует ИИ-модели: у них срабатывают собственные механизмы защиты, и сканирование остальной части файла, где находится полезная нагрузка, приостанавливается. Эффективность метода удалось подтвердить на практике: когда файл вредоноса отправили на проверку чат-боту Anthropic Claude на основе мощнейшей модели Fable 5, тот выдал ответ: «Чат приостановлен».

Прочие типы анализа угроз срабатывают, однако, в штатном режиме, в том числе сопоставление с шаблонами, фактический анализ исходного кода, проверка на наличие случайных разделов, в которых могут скрываться вредоносные полезные нагрузки, и выполнение кода в изолированной среде. У Hades есть механизмы самоуничтожения, которые срабатывают при выполнении определённых условий, например, при положительном ответе от функции, определяющей работу в изолированной среде.

Разработчики вредоноса предусмотрели и другие улучшения. В некоторых случаях параллельно со скриптами на Python поставляются бинарные файлы, содержащие вредоносную полезную нагрузку — в отдельности оба компонента подозрений у систем защиты не вызывают. Кроме того, некоторые полезные нагрузки запускаются не при установке, а при фактическом запуске в коде целевого объекта, что дополнительно затрудняет их обнаружение.

Помимо учётных данных инструментов сборки, тестирования и выпуска ПО (CI/CD), Hades осуществляет кражу токенов для учётных записей служб npm, PyPI, RubyGems, JFrog и Kubernetes, временных учётных данных AWS, ключей SSH, конфигураций Docker, истории команд терминала, файлов конфигурации .ENV и настроек инструментов для работы с ИИ. К настоящему моменту обнаружено заражение 37 пакетов Python и 106 пакетов JavaScript; вредоносные пакеты часто публикуются с незначительными отличиями от легитимных в названии — например, «rsquests» вместо «requests» — в расчёте на опечатку.