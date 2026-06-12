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DJI подала в суд на Insta360, обвинив в краже технологий для компактной камеры для блогеров

Сфера деятельности китайской DJI не ограничивается производством квадрокоптеров с продвинутой оптикой, полученный в этой области опыт она применяет для выпуска цифровых камер. Увидев в продукции Insta360 признаки нелегального копирования своих разработок, DJI подала в суд на эту компанию.

Источник изображения: Insta360

Источник изображения: Insta360

Как поясняет Android Authority со ссылкой на PetaPixel, сразу два иска были поданы китайской компанией в Окружной суд Техаса, в них Insta360 обвиняется в нарушении прав DJI на интеллектуальную собственность сразу по нескольким патентам. Истец утверждает, что предлагаемые Insta360 камеры Luna Pro и Ultra незаконно используют запатентованный дизайн камер DJI семейства Osmo Pocket. По мнению DJI, изделия конкурента «используют ту же архитектуру продукта, которая впервые была продемонстрирована Osmo Pocket». Практически вся конструкция камер Insta360 Luna Pro и Ultra использует элементы дизайна, запатентованные двумя отдельными заявками DJI, как отмечается в исковом заявлении.

Источник изображения: DJI

Источник изображения: DJI

Удлинённый корпус, который удобно держать в руке, место сочленения подвеса с корпусом камеры, а также сам подвес с корпусом камеры, поворотный дисплей со шкалой, колёсико прокрутки и кнопка записи, даже боковой слот для аксессуаров и порт в основании корпуса — всё это повторяется конкурентом, по мнению DJI. В отдельном иске компания обвиняет Insta360 в копировании методов работы камеры, включая режимы слежения за объектом, которые защищаются четырьмя патентами DJI. Истец требует от ответчика денежной компенсации, часть прибыли от продажи указанных камер, а также покрытия судебных расходов. Ранее DJI уже подавала иск к Insta360 по другим основаниям, но только в китайской юрисдикции.

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Теги: dji, insta360, камеры, патентный спор, иск
dji, insta360, камеры, патентный спор, иск
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