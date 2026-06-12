«Полмиллиона Безымянных героев»: THQ Nordic похвасталась продажами ремейка «Готики» за первую неделю

Издатель THQ Nordic и разработчики из барселонской студии Alkimia Interactive поделились информацией о первых успехах Gothic 1 Remake — ремейка культовой фэнтезийной ролевой игры «Готика» (Gothic) от Piranha Bytes.

Напомним, в Steam ремейк «Готики» заслужил более 15 тыс. «очень положительных» отзывов (рейтинг 85 %), а пиковый онлайн игры на платформе вплотную приблизился к 78 тыс. человек (77 731).

Как стало известно, за первую неделю с официального релиза продажи Gothic 1 Remake по всему миру превысили 500 тыс. копий. Анонс сопровождался тематической иллюстрацией (см. изображение ниже).

«Полмиллиона Безымянных героев. <...> Команды Alkimia Interactive и THQ Nordic невероятно рады этому успеху и от всей души благодарят всех игроков, которые уже отправились в Колонию, а особенно — преданных поклонников серии, поддерживавших Готику на протяжении последних 25 лет. Эта важная веха была бы невозможна без столь увлечённого и сплочённого сообщества», — уверены разработчики.

В обращении к игрокам Alkimia Interactive подчеркнула, что релиз и первые успехи Gothic 1 Remake — это только начало. В ближайшие недели и месяцы студия продолжит поддерживать и улучшать ремейк.

Вышедший 12 июня для ПК-версии патч 1.0.1 снабдил доступные для взлома замки индикатором сложности, так как механика показалась игрокам неинтуитивной. Апдейт также вносит изменения в баланс, исправляет баги и «лечит» вылеты.

Gothic 1 Remake вышла 5 июня на PC (2699 рублей в Steam, GOG), PS5, Xbox Series X и S. Ремейк создавался с нуля на Unreal Engine 5 и предлагает рукотворный мир, новые истории и расширение старых, а также полный перевод на русский.