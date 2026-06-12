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BMW представила концепт электрического спорткара Neue Klasse M

BMW представила новый концепт машины серии M Performance на архитектуре нового поколения Neue Klasse. Концепт воспроизводит новый язык дизайна BMW M и сигнализирует о переходе в эпоху электромобилей.

Источник изображений: bmwgroup.com

Источник изображений: bmwgroup.com

BMW Neue Klasse M представляет собой двухдверный седан с широкими колёсными арками; это также знакомство с новой системой BMW M eDrive на основе технологии Neue Klasse Gen6, оптимизированной для мощных электромобилей. Машина укомплектована четырьмя электродвигателями, которыми управляет центральный компьютер BMW Heart of Joy — он контролирует трансмиссию и торможение для каждого колеса. Это решение обеспечивает высокую рекуперацию энергии, оптимальное сцепление с дорогой и «исключительно быструю реакцию», заверили в BMW.

Архитектура с рабочим напряжением 800 В комплектуется батареей ёмкостью 100 кВт·ч — в ней используются цилиндрические элементы шестого поколения с высокой энергоотдачей и поддержкой быстрой зарядки. Корпус аккумулятора структурно интегрирован в переднюю и заднюю оси, что способствует улучшению общей динамики движения и повышению жёсткости.

В передней части размещена фирменная решётка радиатора BMW, интегрированная с фарами. Здесь впервые использованы жёлтые фонари BMW M Yellow Lights и трёхмерные Track Lights, которые обещают стать отличительным признаком машин серии M. Охлаждение электропривода обеспечивает V-образный воздухозаборник на капоте. Прижимную силу увеличивает задний спойлер типа «утиный хвост» с плавающим диффузуором, помогая повысить устойчивость при прохождении поворотов на трассе.

В салоне установлены четыре ковшеобразных сиденья. Рулевое колесо, дверные панели и дуга безопасности имеют отделку из чёрной нубуковой кожи. Приборная панель обтянута текстильным материалом с шестиугольной подсветкой M-серии; довершает картинку красная отделка. Пока это концепт, но он может оказаться ближе к реальности, чем любой другой проект подобного рода: BMW уже не первый год обещает выпустить полноценную электрическую серию M. Первым официально станет грядущий M3, но явно не последним.

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Теги: bmw, электромобиль, концепт
bmw, электромобиль, концепт
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