Crimson Desert продолжает превращаться в симулятор разведения животных — подробности обновления 1.11.00

Пострелизные обновления понемногу превращают фэнтезийный приключенческий экшен с открытым миром Crimson Desert от Pearl Abyss в симулятор разведения животных, и новейший патч лишь укрепляет это впечатление.

Обновление 1.11.00 уже вышло на всех целевых платформах Crimson Desert, кроме App Store (в процессе), и принесло с собой ряд очередных нововведений для любителей приручения виртуальных животных.

Главным изменением стали новые испытания, которые позволят зарегистрировать вплоть до 100 различных питомцев. При этом в лагере можно призвать не более 50 любимцев одновременно, даже если в распоряжении у героя их больше.

Кроме того, разработчики добавили отдельную иконку на карте для детёнышей виверн, снабдили Дамиану и Унку возможностью использовать буровую установку и цепную пилу, а торговцы научились собирать и продавать потерянное редкое снаряжение.

В 1.11.00 также снизили сложность мини-игры «Пинбол», исправили ошибку, из-за которой на высоком уровне сложности при кормлении животных расходовалось по две единицы корма, и пресекли вызов средств передвижения в опасных регионах.

Помимо прочего, версия 1.11.00 включает улучшение локализаций, повышение стабильности игры и многочисленные исправления багов. Полный список изменений доступен на официальном сайте.

Crimson Desert вышла 20 марта на PC (Steam, EGS, Microsoft Store), Mac (App Store), PS5, Xbox Series X и S. В будущих патчах обещают доработать сюжет и реализовать кроссплатформенные сохранения. В производстве также находится DLC.