По сообщениям сетевых источников, в настоящее время наблюдается масштабный сбой в работе социальных сетей Facebook✴ и Instagram✴. Пользователи двух крупнейших платформ Meta✴ Platforms сталкиваются с проблемой при авторизации, о чём сообщают на других площадках, таких как Reddit.

В сообщении сказано, что проблемы с авторизацией в Facebook✴ и Instagram✴ начались примерно в 9:30 по тихоокеанскому времени (16:30 мск). В сообщениях пользователей говорится, что их попросту выкинуло из аккаунтов Facebook✴ и они не могут повторно авторизоваться. К примеру, приложение Facebook✴ на iPhone ошибочно предлагает проверить подключение к интернету при попытке авторизоваться. В случае Instagram✴ появляется общее сообщение об ошибке: «Извините, что-то пошло не так».

По данным источника, упомянутая проблема также затронула фирменные мессенджер компании Facebook✴ Messenger. Другие сервисы Meta✴, такие как Threads и WhatsApp, по всей видимости, работают нормально. Официальные представители Meta✴ пока никак не комментируют данный вопрос. Сроки устранения сбоя также неизвестны.