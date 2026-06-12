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В работе Facebook✴ и Instagram✴ произошёл масштабный сбой — ленты не обновляются, видео и картинки не загружаются

По сообщениям сетевых источников, в настоящее время наблюдается масштабный сбой в работе социальных сетей Facebook и Instagram. Пользователи двух крупнейших платформ Meta Platforms сталкиваются с проблемой при авторизации, о чём сообщают на других площадках, таких как Reddit.

Источник изображения: Priscilla Du Preez / unsplash.com

Источник изображения: Priscilla Du Preez / unsplash.com

В сообщении сказано, что проблемы с авторизацией в Facebook и Instagram начались примерно в 9:30 по тихоокеанскому времени (16:30 мск). В сообщениях пользователей говорится, что их попросту выкинуло из аккаунтов Facebook и они не могут повторно авторизоваться. К примеру, приложение Facebook на iPhone ошибочно предлагает проверить подключение к интернету при попытке авторизоваться. В случае Instagram появляется общее сообщение об ошибке: «Извините, что-то пошло не так».

По данным источника, упомянутая проблема также затронула фирменные мессенджер компании Facebook Messenger. Другие сервисы Meta, такие как Threads и WhatsApp, по всей видимости, работают нормально. Официальные представители Meta пока никак не комментируют данный вопрос. Сроки устранения сбоя также неизвестны.

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Теги: ff, ii, сбой
ff, ii, сбой
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