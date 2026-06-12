AMD Radeon RX 9070 XT впервые попала в список самых популярных видеокарт Steam в майской статистике игровой платформы. Она стартовала сразу с 25 места с долей 1,33 % пользователей и находится ниже модели GeForce RTX 5080, занимающей 23-ю позицию с долей 1,47 % пользователей.

Обычная Radeon RX 9070 находится гораздо ниже в списке. Она занимает 80-ю строчку в рейтинге с 0,18 %, которая за последний месяц не поменялась. Ещё одна видеокарта AMD из новейшей серии RDNA 4 дебютировала на 39 месте рейтинга Steam с долей 0,72 % пользователей. Статистика платформы не показывает, о какой модели идёт речь — с 8 или 16 Гбайт памяти. Выпущенная недавно по всему миру компанией AMD видеокарта Radeon RX 9070 GRE с 12 Гбайт памяти пока не отметилась в статистике Steam.

Видеокарты Nvidia по-прежнему доминируют на платформе Steam. Совокупно на них приходится 72,4 % пользователей (за месяц — минус 0,8 п.п.), на долю карт Radeon — 19,1 % (за месяц — плюс 0,5 п.п.), а на видеокарты Intel — 8,0 % пользователей (прибавка за месяц составила 0,2 п.п.). Самыми популярными видеокартами Nvidia остаются GeForce RTX 3060 (доля 4,02 %), мобильная GeForce RTX 4060 (доля 3,99 %) и настольная GeForce RTX 4060 (доля 3,74 %). Четвёртое и пятое места занимают GeForce RTX 3050 (доля 3,28 %) и GeForce RTX 5070 (доля 3,09 %).

В сегменте процессоров компания AMD продолжает сокращать разрыв с Intel. За май доля пользователей процессоров Intel снизилась на 0,79 п.п. и составила 55,02 %. AMD нарастила свою долю на те же 0,79 п.п. — до 44,97 % пользователей.