Anthropic отключила передовые ИИ-модели Mythos 5 и Fable 5 для всех пользователей по требованию США

Как известно, американский стартап Anthropic с весны этого года оспаривает отнесение его властями США к числу компаний, представляющих угрозу для национальной безопасности, но в последние месяцы взаимодействие сторон в этом русле было более или менее конструктивным. Однако, на этой неделе возник новый очаг напряжённости, который вынудил Anthropic блокировать доступ всех пользователей к передовым моделям.

Вчера днём Anthropic, как поясняет Financial Times, получила от министра торговли США распоряжение перекрыть доступ к своим передовым ИИ-моделям для всех иностранцев, поскольку ведомству стало известно об уязвимости, которая может быть использована злоумышленниками в ущерб интересам национальной безопасности. Компания не нашла иного способа выполнить требования правительства, кроме как полностью отключить пользователей от передовых моделей Mythos 5 и Fable 5, включая находящихся на территории США. По сути, работа пользователей с этими моделями была полностью парализована.

Правительственные эксперты ранее получили право приоритетного доступа к моделям семейства Mythos, которые позволяли автоматически искать уязвимости в информационной инфраструктуре, а сама Anthropic тщательно ограничивала круг пользователей этого мощного инструмента в сфере кибербезопасности, но в конечном итоге начала предоставлять доступ более широкому кругу клиентов к модифицированной модели Fable 5. Американские власти увидели в этом угрозу для национальной безопасности, ссылаясь на некоторую «лазейку», которая позволяет потенциальным злоумышленникам снять те ограничения, которые были предусмотрены разработчиками. Хотя правительство и потребовало от Anthropic исключить доступ к этим моделям только иностранных пользователей, компания была вынуждена перекрыть доступ к ним для всех клиентов.

Данное распоряжение властей США компания оспаривает, считая, что решение было принято в результате недопонимания со стороны чиновников. «Мы считаем, что правительство должно иметь возможность блокировать распространение небезопасных моделей, в рамках законного процесса, который прозрачен, справедлив и основан на технических фактах. Действия властей в данном случае не полагаются на указанные принципы», — говорится в заявлении Anthropic. По мнению представителей компании, если блокировать доступ к коммерческим ИИ-моделям на основе выявления узконаправленных уязвимостей, то это полностью остановит распространение всех передовых моделей любых провайдеров. В истории противостояния Anthropic и властей США, похоже, открыта новая глава.