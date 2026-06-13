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Nvidia подняла рекомендованную цену RTX Pro 6000 Blackwell до $13 250 — рост на 55 % за год

Ни одна видеокарта не застрахована от роста цен, спровоцированного дефицитом чипов памяти — вот и Nvidia повысила стоимость на флагманскую модель RTX Pro 6000 для рабочих станций до $13 250, и это на 55 % больше, чем установленная всего год назад первоначальная цена.

Истчоник изображения: nvidia.com

Истчоник изображения: nvidia.com

Nvidia предлагает три варианта RTX Pro 6000: есть стандартная версия Workstation Edition, энергоэффективная Workstation Edition Max-Q для профессионального сегмента и Server Edition для крупных предприятий. Модели Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell и RTX Pro 6000 Blackwell Max-Q дебютировали в марте 2025 года — при стартовой цене в $8565 это с самого начала были продукты премиум-класса.

Сейчас производитель просит за RTX Pro 6000 $13 250, и это на 55 % больше, чем первоначальная цена. Вариант PNY RTX Pro 6000 Blackwell значится на сайте Nvidia по цене $11 359,99, то есть на 14 % дешевле рекомендованной розничной цены. Розничная сеть Newegg предлагает оригинальный вариант Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell за $12 099,99, то есть на 9 % ниже, чем на сайте производителя. Остальные версии видеокарты, впрочем, на сайте Nvidia всё-таки дешевле, если не считать серверного исполнения, которое на площадке производителя отсутствует, а в Newegg оно продаётся за $14 999.

Некоторые предложения доступны на Newegg от сторонних продавцов; другие помечены как OEM-продукты, которые идут без красивой розничной упаковки. К сожалению, цены на видеокарты, профессиональные и потребительские, в обозримом будущем едва ли подешевеют — цены так и будут расти, пока не закончится дефицит памяти. Единственная возможность сэкономить в таких условиях — проверять ценники в различных источниках, потому что они могут значительно отличаться.

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Теги: nvidia, видеокарта, цена
nvidia, видеокарта, цена
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