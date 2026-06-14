AMD утверждает, что ноутбук на базе Ryzen 5 220 лучше подходит для игр, чем Apple MacBook Neo

Выход на рынок ноутбука MacBook Neo, который в США предлагается за $599 всем желающим, а студентам доступен за $499, серьёзным образом всполошил конкурентов. В условиях дефицита памяти и процессоров они просто теряются в поиске ответных мер, а компания AMD начала доказывать, что ноутбуки на базе Ryzen 5 220 лучше проявляют себя в играх.

Подобное прямое противопоставление продукту конкурента является редким маркетинговым ходом, но на сайте AMD ему посвящена отдельная страница, попасть на которую могут все желающие. Поскольку свежего конкурента для процессора Apple A18 Pro компания AMD предложить пока не может, для сравнения с ним используется Ryzen 5 220, который сочетает два производительных ядра Zen 4 с четырьмя экономичными Zen 4c, поддерживает 12 потоков и наделяется встроенной графикой Radeon 740M. Как справедливо отмечает VideoCardz, данное графическое решение по своим характеристикам в три раза уступает подсистеме Ryzen Z1 Extreme, которая используется в портативных игровых устройствах. Очевидно, что от Ryzen 5 220 ждать высокого быстродействия в играх не приходится, но AMD в рамках данного бюджета не находит ничего лучшего, кроме как делать упор на сравнение с MacBook Neo именно в играх.

По данным AMD, двадцать самых популярных игр на ноутбуке, использующем Ryzen 5 220, запускаются без проблем, а вот MacBook Neo способен запустить только пять из них. Независимые тесты выявляют, что скорость обновления сцены в перечисленных на сайте AMD играх при использовании Ryzen 5 220 в лучшем случае измеряется несколькими десятками кадров в секунду, при этом настройки качества изображения минимальны. Говорить о комфортном режиме игры не приходится, но формально такой процессор позволяет запустить эти игры.

Немного отдаляясь от спорной темы сравнения в играх, AMD приводит в пример ноутбук HP Ominbook X Flip на базе процессора Ryzen 5 220, который может предложить не только 512 Гбайт твердотельной памяти против 256 Гбайт у базового Apple MacBook Neo, но и сенсорный дисплей, два порта USB-C, два порта USB-A, один HDMI и даже 3,5-мм звуковой разъём. На этом фоне изделие Apple ограничено двумя портами USB-C, а для всего остального нужно приобретать дорогостоящие адаптеры. Наконец, AMD приводит наличие лицензии на Microsoft Windows 11 в качестве решающего довода в пользу покупки ноутбука на базе Ryzen 5 220, который призван символизировать широкую совместимость с привычным пользователям ПО.

AMD также утверждает, что её решение на 57 % быстрее в многозадачных приложениях, позволяет на 38 % быстрее создавать контент, и даже превосходит MacBook Neo в два раза по скорости передачи информации по беспроводному интерфейсу Wi-Fi. Естественно, на своей странице AMD приводит три ссылки на ноутбуки, использующие её процессоры, считая их лучшими альтернативами MacBook Neo. Это Lenovo Ideapad Slim 5, HP Omnibook и Asus Vivobook 5.