Индийский производитель деталей для iPhone оказался под угрозой закрытия из-за загрязнения окружающей среды

Красивые истории Apple о внедрении самых передовых технологий по сбережению окружающей среды во всей цепочке поставок иногда разбиваются о суровую реальность. Так, одному из индийских предприятий Tata, связанному с выпуском компонентов для iPhone, местные власти предъявили обвинение в сбросе токсичных отходов, которые отравили грунтовые воды, питающие окрестные фермы.

Если Tata Electronics не даст внятных разъяснений на эту тему, то данному предприятию в Тамилнаде грозит принудительная приостановка деятельности по распоряжению индийских природоохранных органов. Завод в этом индийском штате производит задние панели и некоторые другие комплектующие для iPhone. В целом, деятельность Tata Electronics имеет ключевое значение для усилий Apple по снижению своей зависимости от китайских подрядчиков. Перебои в работе индийского предприятия могут нанести серьёзный вред самой Apple.

Местные фермеры на протяжении нескольких месяцев жалуются на предполагаемое загрязнение почвы и грунтовых вод в результате сброса предприятием Tata токсичных отходов. Профильные ведомства штата пять раз проводили инспекции работы завода Tata в период с декабря прошлого года по май текущего. По итогам этих проверок было установлено, что Tata сбрасывала жидкие отходы в пруд, находящийся на территории предприятия, но в результате обильных осадков он переполнился, а токсичные отходы попали в почву на соседних участках, которые имеют сельскохозяйственное назначение. Прошлые предписания властей, требующие устранить проблему, Tata проигнорировала, поэтому они готовы к более решительным действиям. Собственная экспертиза компании подтвердила, что она осуществляет свою деятельность в полном соответствии с действующими в Индии экологическими нормами.

Природоохранные органы страны угрожают Tata отключением электроснабжения данного предприятия и его закрытием до устранения причин вероятного загрязнения почвы и грунтовых вод. За предыдущие пять лет в Индии было закрыто 3600 промышленных объектов, не соответствующих экологическим нормам. Примерно 4,4 % из всех действующих на территории страны объектов промышленного назначения в экологические нормы не укладываются. Foxconn в 2024 году, как отмечает Reuters, на одном из своих предприятий в Индии была уличена в недопущении к работе замужних женщин. В текущем году доля собираемых в Индии смартфонов Apple достигнет 26 % от мирового объёма выпускаемых iPhone, по оценкам Counterpoint Research. Всего четыре года назад эта доля не превышала 6 %.