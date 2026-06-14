«Произошёл сбой»: электромобиль Tesla на автопилоте протаранил ворота гаража

Владелец Tesla из штата Вашингтон (США) буквально ворвался в чужой гараж на своём авто. По его версии, электромобиль самопроизвольно свернул с дороги и протаранил гаражные ворота практически полностью въехав внутрь. Поскольку система автономного вождения Tesla имеет репутацию системы, совершающей глупые ошибки и попадающей в ДТП, вину в нынешнем инциденте возлагают именно на автопилот.

Водитель электромобиля утверждает, что в автопилоте Tesla «произошёл сбой». Он также добавил, что в настоящее время инцидент расследует полиция. На опубликованном снимке виден красный Tesla, застрявший в гараже с остатками разбитых ворот. Также видно, как полицейский фотографирует место происшествия, вероятно, в служебных целях.

Помимо заявлений водителя о сбое в системе автопилота других деталей об этом происшествии пока нет. Известно лишь, что в результате столкновения Tesla с гаражными воротами никто не пострадал, и нет никаких признаков того, что водитель был нетрезв.

В прошлом фиксировалось немало инцидентов с электромобиля Tesla из-за сбоев системы автономного вождения. Ранее в этом году инженер SpaceX даже опубликовал видео, показывающее, как в системе автономного вождения Tesla произошел сбой, из-за чего электромобиль свернул с дороги и попытался заехать в озеро. Инцидента удалось избежать в последний момент благодаря вмешательству водителя.