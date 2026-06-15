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К сентябрю Apple подготовит ряд новых функций для iOS 27

На прошлой неделе Apple завершила рассказывать о нововведениях своего программного обеспечения, а Марк Гурман (Mark Gurman) из агентства Bloomberg традиционно выделил в своём воскресном дайджесте те из них, которые будут представлены к сентябрю текущего года.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Для часов Apple Watch Ultra, как сообщает источник, компания готовит более простой вариант интерфейса. За его основу будет взят крупный дисплей Modular Ultra, но он лишится второго ряда индикаторов. Другое важное изменение коснётся принципов работы сторонних чат-ботов с голосовым интерфейсом Siri. Поскольку Apple первоначально договорилась о сотрудничестве с OpenAI, она до сих пор делала упор на интеграцию ChatGPT и Siri. В дальнейшем первая из компаний хотела бы предусмотреть равноценный доступ к чат-ботам ChatGPT, Gemini (Google) и Claude (Anthropic).

По замыслу Apple, в iOS 27 приложения, включая сторонние чат-боты, смогут интегрироваться с Siri через Extensions API, не требуя кропотливой индивидуальной интеграции, как предусматривала первоначальная сделка с OpenAI. Вопросы приватности в данном случае окажутся на втором плане, потому что над инфраструктурой партнёров Apple контроля иметь не будет. Продвигаться в этом направлении Apple пока мешает европейский Закон о цифровых рынках. Кроме того, она опасается судебных претензий со стороны OpenAI, а также проблем с Google, которая сотрудничает с ней по линии интеграции Gemini. Наконец, Apple не теряет надежды представить собственную ИИ-модель для Siri, а потому излишнее увлечение сторонними разработками способно навредить ей самой.

Кроме того, к сентябрю Apple может предложить переработанный интерфейс приложения для работы с камерой. Элементы управления пользователи смогут перемещать по своему усмотрению, добиваясь большего удобства работы. Скорее всего, появление таких функций будет приурочено к сентябрьскому дебюту iPhone 18 Pro.

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Теги: apple, apple intelligence, ios 27, siri
apple, apple intelligence, ios 27, siri
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